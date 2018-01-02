CARMEDYA.COM – Periyodik araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK; Yönderlik ve Koçluk Derneği European Mentoring & Coaching Council (EMCC)’in mentorluk kategorisinde ‘Yüksek Takdir Ödülü verildi.

Tüvtürk’ün Kurumsal Mentorluk Projesi ödül aldı

1992 yılında kurulan ve mentorluk ile koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan EMCC her yıl düzenlediği ‘EMCC Uluslararası Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı’ ile başarılı projeleri ödüllendiriyor.

TÜVTÜRK İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin, konuşmasında The Birkman Method uygulaması ile başladıklarına dikkat çekti. “Birkman Method; bireylerin ve çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, azami üretkenlik ve artan başarı için rol ve ilişkilerin uyumlandırılmasını sağlayan davranışsal analiz ve uygulama çözümleri sunuyor” dedi.