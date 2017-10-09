CARMEDYA.COM – Türk tasarımcıdan elektrikli otomobil atağı. Uzun yıllar yurtdışında markalara tasarımlar yapan Sedat Öztürk, Türkiye’de yerli model elektrikli otomobil üretimine soyundu.

ABD’den Türkiye’ye ve hatta Çin’e kadar birçok uluslararası firmaya halen danışmanlık hizmeti veren Sedat Öztürk; sırasıyla Ford, Nissan, Volkswagen Amerika, Opel, Volkswagen gibi markalarda da görev aldıktan sonra Türkiye’de yerli model otomotiv üretimi için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Türk Tasarımcıdan Elektrikli Otomobil Atağı

Türkiye’de özel sektöre ticari araçlar, kişiye özel otomobil ve tekne tasarlayan Öztürk, lüks seven müşterilere hitap edecek. Dünyada yükselen bir trend olan kişiye özel araç merakının Türkiye’de de ilgi görmeye başladığını paylaşan Öztürk, ‘Türkiye’de otomobile meraklı büyük bir kitle var ve bu kişiler kendi karakterlerini yansıtan özel araçlara ilgi duyuyorlar. Otomobiller birçok insan için özel bir anlam ifade eder ve karakterleri ile özdeşleşir. Tutkulu kişiler kendilerinden izler taşıyan otomobillere binmek istiyorlar. Yurt dışında bunun örneklerini çok sık görebiliriz, ülkemizde de güzel bir potansiyel var. Tasarım ekibiyle birlikte özel tasarım araçlarda çok güçlü markaların teknik alt yapısını koruyarak dış ve iç görünümünü dizayn ediyoruz. Tercih edilen tasarıma göre üretimi gerçekleştiriyoruz. Tasarladığımız otomobil her noktasında sahibinin izlerini taşıyor’ diyor.

Kişiye özel otomobil üretiminde kullanılacak prototip için sahibi olduğu Corvette’ini demonte ederek bu projeye start veren Öztürk, özel tasarım araçlarda motorundan kaportasına, logosundan jantlarına kadar sahibinin izlerini yansıtabileceğini belirtti.

İlk Proje “Momenta 36 HT Motor Yat”

Dış ve iç tasarımı kendisine ait olan 36 feet yani 11 metrelik motor yat Sedat Öztürk imzasını taşıyor. Kompozit malzemeden üretilen yat, 600 litre yakıt, 250 litre su kapasitesine sahip Motoryatın en fazla 30 knot seyir yapmakta. Motoryatın iki adet 260 beygirlik Yanmar motoru mevcut. Tuzla’da seri üretimim gerçekleşen motoryattan 11 adet üretildi.