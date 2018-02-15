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Trend Micro ve Panasonic’den akıllı otomobillere ortak destek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
trend micro ve panasonic

CARMEDYA.COM – Trend Micro ve Panasonic , otonom ve akıllı araçlar için risk oluşturan siber tehditlere karşı çözüm geliştirmek için bir araya geldiler. 

Trend Micro ve Panasonic’den Akıllı Otomobillere ortak destek

Panasonic’in Kontrol Alanı Ağı (Control Area Network – CAN) saldırı tespit, önleme teknolojisini ve Trend Micro’nun “IoT Security” platformuna destek verecek. Panasonic’in teknolojisi, sürüş işlemlerini kontrol eden ECU’lara gönderilen yetkisiz komutları tespit edecek. Trend Micro IoT Security ECU’lara sürüş operasyonunu kontrol eden yetkisiz komutları ve güvenlik açıklarından yararlanmak isteyen saldırıları bulabilecek. Bu ortaklık sayesinde, her iki teknolojinin de tespit ettiği şüpheli hareketler algılanıp, engellemesi için buluttaki bir analiz platformuna gönderilecek.

Trend Micro ve Panasonic, araç içi ve bulut sistemlerini de kapsayan siber tehditlere karşı çalışmaya başlayacak. Geliştirilen ürünlerin, 2020 yılından itibaren pazara sunulacağı planlanıyor.

1 – Elektronik Kontrol Ünitesi: Motorları veya direksiyon gibi aktüatörleri kontrol eden bilgisayarlar.

2 – Araçiçi Eğlence Sistemleri: Araçta yer alan eğlence ve bilgi içeriklerinin yer aldığı uygulamaların tümü.

3 – Telematikler: Araca gelen ve giden bilgilerin transferini sağlayan servis.

4 – Kontrol Alanı Ağı saldırı tespit ve önleme teknolojisi: ECU’lar arasındaki iletişimi sağlayan, yetkisiz komutları algılayan ve onları geçersiz komutlar olarak işleyen izleyen teknoloji.

5 – Trend Micro IoT Security: Taşıtın dışına Linux gibi genel amaçlı işletim sistemlerinde IP iletişimi ile bağlanan gömülü aygıtlar için hazırlanan güvenlik çözümü.

6 – Malware: Bilgisayar virüsleri de dahil olmak üzere hasar yaratmak için geliştirilmiş zararlı yazılımların veya kötü amaçlı kodların çeşitli biçimlerini belirtmek için kullanılan genel bir terim.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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