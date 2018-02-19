CARMEDYA.COM – Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’ne göre sigorta pirimlerinde yeni yılın ilk ayında yükseliş yaşandı. Ocak ayı verilerine göre 2017 Aralık ayına kıyasla kasko sigortası endeksi 7 puan artışla 94 oldu.

Trafik sigortası primlerine zam geldi

Kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi ortaya koyan Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı. Trafik sigortası endeksi ise 3 puanlık artış göstererek 62’ye yükseldi. Böylece 2017’nin son ayında 795 TL olan ortalama trafik sigortası primleri 832 TL, 1.872 olan ortalama kasko primleri ise 2.014 TL oldu.

Sigortam.net CEO’su Tahsin Gürdoğan, endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Geçen yıl aynı dönemle kıyaslama yapıldığında 2017’nin Ocak ayında 1.337 TL olan trafik sigortası primlerinin, bu yılın aynı döneminde 831 TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Geçen yıl Ocak ayında 2.148 TL olan kasko primleri ortalaması ise bu yılın Ocak ayında 2.014 TL oldu. Sigortam.net olarak araç sahiplerine sigorta yaptırmanın en kolay, en hızlı ve en uygun fiyatlı yolunu sağlarken sahip olduğumuz büyük veriyi hizmetlerine sunmayı sürdüreceğiz. Hasar anında olduğu kadar doğru bilgi ihtiyacı konusunda da her zaman müşterilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi, Sigortam.net’in müşterilerine sunduğu kasko ve trafik sigortaları tekliflerine ait fiyatların değişimin genel eğilimini göstermektedir. Fiyatlar araç tipi, yaşı ve hasar kademesi bazında farklılık gösterebilir.