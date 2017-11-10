CARMEDYA.COM – Medya takip kuruluşu Ajans Press Türkiye’deki araç sayılarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edindiği bilgilere göreTürkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, Eylül itibariyle bir önceki aya göre yüzde 0,35 artarak 21 milyon 940 bin 757 oldu.

Trafiğe kayıtlı yaklaşık 22 milyon aracın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1’ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

LPG EN ÇOK TERCİH EDİLEN YAKIT TÜRÜ OLDU

Ajans Press’in medya verilerini derlediği incelemede, Ocak –Eylül arası dönemde, 924 bin 345 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı, 74 bin 12 taşıtın kaydının silindiği bilgisi, öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Eylül sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 11 milyon 846 bin 85 otomobilin yüzde 38,6’sı LPG, yüzde 34,9’u dizel, yüzde 26,1’i ise yakıt olarak benzini terci etti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Ocak –Eylül arası dönemde trafiğe kaydı yapılan araçlarda en çok beyaz renk tercih edilirken, motor silindir hacmi bakımından 1501-1600 bandı en çok tercih edilin segmentte yer aldı. Sürücüler en çok Alman üretimi araçları satın alırken, PRNet’in incelemesine göre Ocak-Eylül döneminde otomobillerle ilgili 67 bin 818 haberin medyada yer aldığı belirlendi.