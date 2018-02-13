CARMEDYA.COM – Ford, Tourneo ve Transit Custom konforlu ve akıllı teknolojilere sahip yenilenen versiyonları ile yolcu taşımacılığı ve ticaret hayatına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Tourneo Custom ve Transit Custom modelleri yenilendi

Yeni Tourneo Custom ticari araç segmentinde her biri bağımsız hareket eden ve toplantı düzeni sunabilen esnek koltuk seçeneği sunuyor. Transit Custom ve Tourneo Custom Türkiye’de satışa sunuldu. Custom serisi, yeni 2.0L EcoBlue motoru ile donatılmış.

Ergonomik ve teknolojik iç mekan

Custom da, gündüz yanan LED farlar ve güçlü HID Xenon dinamik farlar dikkat çekiyor. Tourneo versyionunda 5 krom çıtalı ön ızgara sunuyor. İç mekandaki premium malzeme ve tasarım detayları ile sessiz bir yolculuk sağlıyor. Kabinin genişliğini vurgulayan güçlü yatay tasarım unsurlarını esas alan yeni gösterge paneli konulmuş.

Yeni Transit Custom yük alanında sınıfının lideri

Yeni Transit Custom’da 2,4mt x 1,2mt boyutlarındaki yükler dahi kolayca taşınabiliyor. Ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 metre uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor. Camlı ara bölme ile birlikte toplamda 6 metreküplük bir yük alanı sunulurken, uzun dingil mesafesine sahip versiyonda 6,8 metreküp yük alanı sunuluyor. Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığına sahip olan model, kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması da yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulmasını sağlıyor.

Yeni Transit Custom 87.885 TL, Tourneo Custom ise 115.845 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıyla tüm Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.