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Tourneo Custom ve Transit Custom modelleri yenilendi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Yeni Transit Custom

CARMEDYA.COM – Ford,  Tourneo ve Transit Custom konforlu ve akıllı teknolojilere sahip yenilenen versiyonları ile yolcu taşımacılığı ve ticaret hayatına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Tourneo Custom ve Transit Custom modelleri yenilendi

Yeni Transit Custom

Yeni Tourneo Custom ticari araç segmentinde her biri bağımsız hareket eden ve toplantı düzeni sunabilen esnek koltuk seçeneği sunuyor. Transit Custom ve Tourneo Custom Türkiye’de satışa sunuldu. Custom serisi, yeni 2.0L EcoBlue motoru ile donatılmış.

Ergonomik ve teknolojik iç mekan

Custom da, gündüz yanan LED farlar ve güçlü HID Xenon dinamik farlar dikkat çekiyor. Tourneo versyionunda 5 krom çıtalı ön ızgara sunuyor. İç mekandaki premium malzeme ve tasarım detayları ile sessiz bir yolculuk sağlıyor. Kabinin genişliğini vurgulayan güçlü yatay tasarım unsurlarını esas alan yeni gösterge paneli konulmuş.

Yeni Transit Custom yük alanında sınıfının lideri

Yeni Tourneo Custom

Yeni Transit Custom’da 2,4mt x 1,2mt boyutlarındaki yükler dahi kolayca taşınabiliyor. Ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 metre uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor. Camlı ara bölme ile birlikte toplamda 6 metreküplük bir yük alanı sunulurken, uzun dingil mesafesine sahip versiyonda 6,8 metreküp yük alanı sunuluyor. Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığına sahip olan model, kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması da yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulmasını sağlıyor.

Yeni Transit Custom 87.885 TL, Tourneo Custom ise 115.845 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıyla tüm Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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