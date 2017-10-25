CARMEDYA.COM – Toshiba ‘nın yeni pili altı dakikada doluyor. Toshiba, altı dakikalık bir şarjla neredeyse 320 km menzil sunuyor. Bu değer ile model gündeme bomba gibi düştü.

Toshiba’nın Yeni Pili altı dakikada doluyor

Teknoloji şirketi, hücrelerine titanyum niyobyum oksit uyguladı. Bu pil anodunun kapasitesini iki katına çıkardı. Son derece hızlı şarj olan bu piller, bekleme sürelerini aşağı çekerek müşterilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Toshiba, on yılın sonundan önce yeni nesil Super Charge Ion Pil (SCiB) üretimine başlamayı düşünüyor..

Toshiba’nın araştırma geliştirme müdürü Dr. Osamu Hori, “Yeni titanyum niobium oxide anot ve yeni nesil SCiB’nin potansiyeli nedeniyle çok heyecanlıyız” dedi. “Artımlı bir gelişmeden ziyade, bu, oyun menzili ve performansı önemli ölçüde değiştirecek bir oyun olan bu atak markaya artı katacak.