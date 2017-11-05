Tokyo’da Nissan’dan gövde gösterisi

Nissan, Tokyo Otomobil Fuarında tanıttığı yeni sıfır emisyonlu konsept araçlarıyla elektrikli otomobillerin geleceğini yansıtıyor. ProPILOT otonom sürüş teknolojileriyle öne çıkan ilk elektrikli SUV konsept aracı IMx’in ve LEAF NISMO’nun sergilendiği fuarda ayrıca markanın elektrikli araçlarının “gelecekteki sesi” Canto’nun da lansmanı yapıldı.

Tokyo Otomobil Fuarı’nda ilk elektrikli crossover konsept modeli IMx ve LEAF NISMO’yu sergileyen Nissan, 2018-2019 sezonundan itibaren Formula E yarış serisine katılacağını da açıklayarak elektrikli araç devrimindeki tecrübesini pekiştirdi.

Eylül ayında yeni Nissan Leaf modelini tüm dünyada lanse eden ve kısa bir süre önce Nissan Futures 3.0 ile yeni ‘elektrik ekosistemini’ başlatan Japon otomobil üreticisi fuarda iki adet yeni, tamamen elektrikli konsept araç lanse etti. Konsept araçlar şirketin elektrikli otomobil alanındaki sektör liderliğini pekiştirirken aynı zamanda markanın heyecan uyandıran inovasyonlar geliştirme vaadini de yerine getiriyor.

Tamamen elektrikli yeni crossover Nissan IMx ve yeni Nissan LEAF NISMO, Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla hareket eden şirketin en güncel inovasyonlarını gözler önüne seriyor. Elektrikli mobiliteyi heyecan verici hale getirme konusundaki taahhüdünün altını çizen Nissan, 2018-2019 sezonunda Formula E yarışlarına katılacağını da Tokyo Otomobil Fuarı’nda duyurdu.

Sıfır emisyonlu crossover konsepti Nissan IMx mükemmel sosyal entegrasyonla üstün sürüş zevki sunuyor

Tasarımıyla dikkat çeken, tamamen elektrikli, 4 koltuklu crossover konsepti Nissan IMx, otonom sürüş özelliği ve 600 kilometre’nin üzerinde menzil sunuyor. Nissan’ın yeni elektrikli araç platformu üzerine yükselen konseptte 320 kWh kapasiteli ve 700 Nm torka sahip iki adet elektromotor kullanıma sunuluyor.

İnsan müdahalesi olmaksızın tamamen özerk sürüş olanağı sunan yeni Nissan LEAF’in ProPILOT teknolojisini bir adım daha ileri götüren IMx, en yeni otonom sürüş teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. ProPILOT sürüş (PD mode) ile sistem, direksiyon simidini araç gövdesinin içinde tutarak, ön ve arka koltukları otomatik olarak daha rahat bir konuma getiriyor. Böylece yolcuların rahatlamaları ve keyifli bir yolculuk geçirmeleri sağlanıyor.

Öte yandan Nissan IMx, otomobil ile sürücü arasında daha güvenli, daha kullanışlı ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlayacak şekilde tasarlandı. Gösterge tablosunun üzerindeki panoramik kavisli ekran ve LCD panel, yolcuların dışarıdaki manzaranın keyfini çıkarmasına, video izlemesine veya biriyle uzaktan görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyan özel bir eğlence merkezi haline geldi.

Manuel sürüş (MD modu) seçildiğinde, direksiyon simidi ve koltukları orijinal pozisyonlarına geri dönerek sürücüye otomobilin kontrolünü bırakıyor.

İnovasyon; ister kablosuz, isterse de kablolu olsun araçla elektrik şebekesi arasında bağlantı kurmaya sağlayan ve gerektiğinde güç kaynağı olarak elektrik şebekesine enerji aktarmaya da imkân tanıyan yüksek kapasiteli batarya ile devam ediyor.

LEAF NISMO Concept: Nissan’ın elektrikli araç amiral gemisi, NISMO’nun sürüş özellikleriyle buluşuyor

Nissan Intelligent Power’ın özelliklerini bünyesinde barındıran LEAF NISMO Concept, elektrik teknolojisiyle NISMO’nun sürüş dinamiklerini aynı potada eritiyor. Yeni LEAF’in NISMO Concept versiyonu daha sportif bir dış tasarıma sahip. NISMO yarış teknolojisinin uygulandığı LEAF, düşük rüzgâr sürtünme katsayısından ödün vermeden üstün aerodinamik performans ve düşük rüzgâr kaldırma kuvvetini beraberinde getiriyor. Siyah iç mekân, NISMO imzası niteliğinde olan kırmızı vurgularıyla yüksek performanslı bir his yaratıyor.

Nissan, 2018/19 sezonunda elektrikli FIA Formula E yarışlarında mücadele edecek ilk Japon otomobil markası olacak

Her geçen gün daha da yaygınlaşan Formula E yarışları Nissan’a, Nissan Intelligent Mobility mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırabileceği son derece etkin küresel bir platform sunuyor. Nissan, tamamen elektrikli araç şampiyonasının yeni şasi ve pil yönetmeliklerinin açıklanmasıyla birlikte 2018 yılının sonlarından itibaren şampiyonaya dahil olacak.

Nissan Intelligent Mobility’nin sesi, elektrikli Nissan araçlarının heyecanını arttırıyor

Nissan, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında sadece yeni konsept araçlarını değil, aynı zamanda Nissan’ın elektrikli araçlarının gelecekteki sesi olan ‘Canto’yu da lanse etti.

Ses, aracın hızlanma, yavaşlama veya şarj durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve pazarın gereksinimlerine uygun olarak 20 ile 30 km/s’ye kadar olan hızlarda etkinleşiyor. Nissan ‘Canto’yu öncelikli olarak bir uyarı sesi üretmek, aynı zamanda kent sokaklarının işitsel ortamını Nissan’a özgü bir sesle zenginleştirmek üzere tasarladı. Ses yoğunluğu; yayaları, çevre sakinlerini ve yolcuları rahatsız etmeden açıkça duyulacak şekilde ayarlandı.

Nissan Intelligent Mobility’nin geleceğini temsil eden yeni konsept modellerini sergileyen Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı’nda toplamda 13 aracın tanıtımını yapacak.