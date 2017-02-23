TOFAŞ’tan CMS’ye Büyük Ödül

CARMEDYA.COM – TOFAŞ, 2016 yılında işbirliği yaptığı tedarikçilerinin performanslarının değerlendirildiği raporunu açıkladı. TOFAŞ’a 31 yılı aşkın süredir jant tedarik eden CMS’nin, 2016 yılı boyunca tedarik çalışmalarında birçok kriter dikkate alınarak belirlenen Tedarik Zinciri Firma Performansı’nın A performans grubunda yer aldığı belirtildi.

Türkiye otomotiv sektörünün yerli sermayeli iki büyük firması olan CMS ve TOFAŞ’ın işbirliği 1985 yılına dayanıyor. CMS’nin ilk kez TOFAŞ’ın Murat 131 modeli için jant üretmesi ile başlayan süreç, yıllardır büyük bir başarıyla devam ediyor. CMS halen, TOFAŞ’ın üretimini gerçekleştirdiği Aegea, Doblo ve Fiorino modelleri için jant tedarikçisi durumunda…