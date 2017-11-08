CARMEDYA.COM – Tofaş, ilk 9 ayda sektör tarihinin en yüksek üretim hacmini gerçekleştirirken ihracatını da arttırmayı sürdürüyor.

3. çeyrek ara dönem finansal sonuçlarını duyuran Tofaş, ilk 9 ayı tarihi rekorla kapattı. Yeni model yatırımlarının yanı sıra Ar-Ge ve üretim teknolojilerinde ulaştığı yetkinlikler ile yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki itibarını her geçen gün daha da arttıran Tofaş, yılın ilk Ocak-Eylül döneminde üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırdı.

Tofaş’tan 3. Çeyrekte Üretim Rekoru

3’üncü çeyrek ara dönem finansal sonuçlarını açıklayan Tofaş, 281 bin adet araç üreterek, sektör tarihinin bu süreçteki en yüksek üretim adedine ulaştı. Aynı dönemde 207 bin adet ihracat gerçekleştiren Tofaş’ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre % 25 artış gösterdi.

Tofaş, 281 bin adet araç üreterek sektör tarihinin en yüksek üretim adedine ulaştı. Bugün dünyanın pek çok ülkesine araç ihracatı gerçekleştiren Tofaş, ilk 9 ayda 207 bin adetlik ihracat ile kendi rekorunu kırdı. Tofaş’ın yılın son çeyreğine 12,4 milyar TL. ciro ile girdiği görüldü. Şirketin ilk 9 ayda net kârı 859 milyar TL., brüt kârı da 1.3 milyar liraya ulaşırken, yine aynı dönemde dış ticaret fazlası 717 milyon Euro olarak gerçekleşti.