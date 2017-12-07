CARMEDYA.COM – Tofaş’ın kurum içi iletişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği intranet ve mobil uygulaması TofaşGO, European Excellence Awards’ta ödüle layık görüldü.

Tofaş’a proje ödülü

European Excellence Awards, Tofaş’ın yaklaşık 10 bin çalışanını tek bir platformda buluşturduğu TofaşGO uygulamasını, 2017 yılının ‘Intranet’ kategorisinde en başarılı proje olarak seçti.

Firma kurum içi iletişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği yeni intranet uygulaması ile başarısını uluslararası platformlarda da kanıtladı. Avrupa genelinde farklı sektör ve kategorilerde gerçekleştirilen ve çeşitli ülkelerin üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Başarılı iletişim projelerinin ödüllendirildiği European Excellence Awards (Avrupa Mükemmeliyet Ödülleri), firmanın yenilenen intraneti ve yeni mobil uygulaması TofaşGO’yu ödüle layık gördü. Avrupa’da iletişim alanında en prestijli ödüllerden biri olarak bilinen ve 59 kategoride dağıtılan European Excellence Awards jürisi, Tofaş’ın yaklaşık 10 bin çalışanını tek bir platformda buluşturduğu TofaşGO uygulamasını 2017 yılının ‘Intranet’ kategorisinde en başarılı projesi olarak seçti.