CARMEDYA – Kompakt SUV seggmentinin iki önemli oyuncusu Nissan Qashqai ve Ford Kuga sayfalarımıza en yeni versiyonlarıyla konuk oluyor.

Test Nissan Qashqai – Ford Kuga

Daha geniş ızgara ile karşımıza çıkan Ford Kuga’da krom çıtalar ile bu alan fazlasıyla şık kılınmış. Bi-Xenon farlar özellikle gece sürüşlerinde yolunuzu başarılı bir şekilde aydınlatıyor. Ülkemize üç farklı donanım paketi ile konu gelen Ford Kuga, karşılaştırmaya Titanium paketi ile konuk oldu. Bu paket kapsamında otomobilde 19 inç alaşımlı jantlar opsiyonel olarak sunulmuş. Gövdeden farklı ve otomobilin arazi karakterini öne çıkaran çamurluk eklentileri gözlerden kaçmıyor. Önden arkaya doğru uzanan keskin hatlar modeli dinamik kılıyor. Arka bölüme geçtiğimizde ise Led destekli stop lambaları göze çarpıyor. Selefine göre karatılmış stoplar yanlara doğru uzanıyor. Ford Kuga, 4531 mm. uzunluğa,1838 mm. genişliğe ve 1703 mm. yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2690 mm.

Nissan Qashqai ise çok tercih edilen SkyPack donanımı ile test konuğumuz. Araç, rakibi gibi Xenon farlara sahip. Ayrıca Led gündüz sürüş farlarıyla Qashqai iddialı bir yüze sahip. Ön ızgarada büyük bir “V” harfini

andıran farlar dikkat çekiyor. Ancak bu noktada rakibi Kuga’nın ön ızgara konusunda Nissan Qashqai’den daha iddialı olduğunun altını çizmek gerek. Yan bölümde Kuga gibi Qashqai de keskin hatlar ile geliyor. Kuga’daki gibi çamurluk kenarlarında gövdeden farklı renkler kullanılmış. Otomobil yan bölümde 17 inç jantlara sahip. Dilerseniz

üst paketlerde 19 inç jant seçeneği de alınabiliyor. Arka bölümde yanlara uzanan stop grubu dikkat çekiyor. Rakibi Ford Kuga’ya göre Qashqai’de stop grubu çok fazla uzamıyor. Nissan Qashqai 4394 mm. uzunluğa, 1806 mm. genişliğe, 1590 mm. yüksekliğe ve 2646 mm aks mesafesine sahip. Bu değerler ile Qashqai, rakibi Kuga’ya göre 137 mm. daha kısa, 32 mm. daha dar, 113 mm. daha alçak ve 44 mm. daha kısa aks mesafesine sahip.

Test Nissan Qashqai – Ford Kuga İç Mekan

İçeriye geçtiğimizde Nissan Qashqai daha modern bir tasarımla bizleri karşılıyor. Yeni üç kollu direksiyon iç mekanın en yeni üyelerinden biri. Gösterge paneli önceki versiyon ile aynı. Orta konsoldaki ekran 7 inç büyüklüğünde ve dokunmatik hassasiyeti sınıf ortalamalarında. Qashqai, eşya gözü konusunda vites önünde küçük bir alana yer verirken, hemen arkasında ise iki bardaklık sunuyor. Bunlar ile yetinmezseniz, kapı içinde ve torpido gözünde de alanlar size sunulmuş. Ön ve arka bölümde sunulan baş ve diz mesafesi yeterli.

Ford Kuga, rakibi Nissan Qashqai’den daha başarılı bir iç mekan ile karşımızda. Direksiyon Ford’un binek modellerinden tanıdık. Rakibi Qashqai gibi Kuga da gösterge pa nelini selefinden almış. Orta ekranda Kuga, rakibi Qashqai’den 1 inç daha büyük bir ekrana yer vermiş. Dokunmatik hassasiyeti ise Nissan Qashqai’den daha başarılı. Eşya gözü konusunda Ford Kuga, Nissan Qashqai gibi vites önünde bir alana yer vermemiş.

Vites arkasında iki bardaklık, hemen yanında ise tablet telefonlarınızı konumlandırabileceğiniz bir alan sunulmuş. Bu alanların dışında kapı iç ceplerinde ve torpido gözünde yeteri kadar alan sunulmuş. Kuga 456 litrelik bagaj hacmine sahip. Bu değer ile rakibi Qashqai’yi 55 litre fark ile geçiyor.

Test Nissan Qashqai – Ford Kuga motor

Ford Kuga, karşılaştırmamıza 1.5 litrelik

yeni dizel motoru ile katılıyor. 1.5 litrelik ünite 120 HP güç ve 300 Nm tork değeri sağlıyor. 6 ileri Power Shift şanzıman ile kombine edilmiş motor, 0-100 hızlanmasını 12.4 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum

hızı ise 171 km/s. 6 ileri çift kavramalı şanzıman geçişleri konusunda hızlı ve konforlu. Şanzıman üzerinden manuel olarak kontrol edilemeyen vites, direksiyon arkasındaki kulakçıklar ile manuel olarak kullanılabiliyor. Otomobilin fabrika verilerine göre tüketim Ford Kuga vs Nissan Qashqai değeri 4.8 litre. Biz testimiz sırasında 6.5 litrelik tüketim değeri elde ettik.

Nissan Qashqai ise karşılaştırmamıza 130 HP güç ve 320 Nm tork değerine sahip bir ünite ile konuk oluyor. Renault markasından alınan bu ünite, rakibinin değerlerinden 10 HP ve 20 Nm tork daha fazla. CVT şanzıman ile kombine edilen motor 0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 183 km/s. Arada 1.3 saniyelik 0-100 hızlanma farkı görülüyor. Bu farka Ford Kuga’nın rakibinden

68 kg daha ağır olması neden oluyor. Fabrika verilerine göre karma test tüketimi 4.7 litre. Biz testimiz sırasında 6.0 litrelik tüketim değeri elde ettik. İki modelde de orta sertlikte bir süspansiyona yer verilmiş. İki model de irili ufaklı bir çok çukuru başarılı bir şekilde absorbe ediyor. Hafif arazi kullanımında iki model konfor konusunda birbirilerine denk. Yol tutuş konusunda ise bir Ford klasiği Kuga, başarılı grafiği ile dikkat çekiyor. Rakibi Qashqai’ye göre daha iyi direksiyon tepkilerine sahip. Gövde salınımı konusunda da Ford Kuga rakibi Nissan Qashqai’ye göre daha

stabil yol alıyor.

Sonuç: Alper Güler

Bu segmentte iddialı olmak büyük meziyet. Türkiye pazarında fazlasıyla sevilen kompakt SUV segmenti yeniliklere doymuyor. Alanında iddialı iki rakibi bir araya getirdik. Her iki modelin de kendine has üstünlükleri var. Burada

tercih biraz da kullanıcıya düşüyor. Sizin için ikinci eli kuvvetli olsun, daha az yaksın ve fiyat önemli değil derseniz tercihler Qashqai yönünde olacaktır. Eğer ki tasarım daha gösterişli, fiyat ve yakıt önemli değil derseniz Kuga tercihlerinize göre daha mantıklı bir seçenek.

Sonuç: Önder Canözer

Kompakt SUV sınıfında Nissan Qashqai her zaman önemli bir oyuncu olmuştur. Son güncellemeyle birlikte yeni veya yenilenen rakiplerine göre modelin pazardaki yerini korumak için önemli adımlar atılmış. Daha güncel bir iç mekan ve özellikle ön tasarım bu anlamda yerinde bir karar. Ancak rakibi Ford Kuga da markanın özellikle Edge modelini anımsatan yeni tasarım çizgisiyle çok daha iddalı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ön panel açısından da Kuga

daha teknolojik ve biraz da karmaşık ancak Qashqai daha ferah ve ergonomik bir ön panele sahip. Bu sınıfta açıkçası en büyük fark her zaman tasarımdan sonra bagaj hacmi ve yakıt tüketimi olmuştur. Kuga daha iyi bir bagaj alanı

sunarak avantajlı konumda ancak performans, yakıt tüketimi ve fiyat oranında Qashqai farkı kapatıyor. Bu açıdan her iki model de sınıfında tercih edilebilir ancak beklentileri iyi planlamak.

gerekiyor.