Özellikle ülkemizdeki vergiler sebebiyle , tüm üreticiler düşük hacimli motorlara yöneldi . İlk olarak küçük

segmentte hacimler küçülürken , daha sonra bu trend premium sınıfa sıçradı . Biz de premium sınıftaki iki

temsilciyi sizler için bir araya getirdik .

Test Mercedes-Benz E180 – BMW 520i

Alman otomobil üreticileri Mercedes-Benz ve BMW tarafından Türkiye’de satışa sunulan BMW 520i M Paket,

Mercedes-Benz E 180 ise Avantgarde donanımı ile sayfalarımıza konuk oluyor. Mercedes-Benz E 180 modelinden

başlarsak, tasarımda şık detaylar dikkat çekiyor. Bunu sağlayan krom çıtalar otomobilin birçok bölümünde gözümüze çarpıyor. Yan bölümde önden arkaya doğru uzanan tasarım hattı, modele akıcı bir görüntü kazandırmış. Arka bölümde ise kısa bagaj kapağı modeli daha kompakt boyutlu göstermiş. Stop grubunda kristalize görünüme

sahip tasarım detayları kullanılmış. Tamponun altında egzoz çıkışına benzeyen krom detaylar yer alıyor. Mercedes-Benz E serisi 4923 mm. uzunluğa, 1852 mm. genişliğe, 1468 mm. yüksekliğe ve 2939 mm. aks mesafesine sahip.

BMW 5 serisi rakibine göre daha sportif

BMW 5 serisi ise, M paket donanımında rakibine göre daha sportif görünüyor. Tasarım konusunda daha geniş hava girişleri ve sportif tamponlar göz dolduruyor. LED tipi adaptif farlar ise gece sürüşlerinde aydınlatma konusunda fazlasıyla başarılı. Adaptif olmasıyla da ortamın ışık gücüne göre farklı noktaları aydınlatarak maksimum görüş

sağlıyor. Yan bölümde 19 inç jantlar M BMW 5 serisi içeride daha sportif bir tasarım ile bizleri karşılıyor. Bu konuda M paket detaylar modelin elini kuvvetlendirmiş. Üç kollu sportif direksiyon bunlardan ilki. Modelde halk arasında hayalet göstergeler kullanılmış. Sürüş modlarına göre tasarımı değişen bu gösterge panelleri, bu alanın daha eğlenceli olmasını sağlıyor. Orta konsolda dokunmatik bir ekran daha yer alıyor. Bu ekran üzerinden multimedya işlemleriniz, geri görüş kameranız, navigasyonunuz ve daha bir çok özellik kullanımınıza sunulmuş. Vitepaket

kapsamında modele ekleniyor.

Mercedes-Benz E serisi tasarım

BMW 5 serisi tasarım

Bu ekran üzerinden multimedya işlemleriniz, geri görüş kameranız, navigasyonunuz ve daha bir çok özellik kullanımınıza sunulmuş. Vitesin yanındaki joystick kumanda ile kontrol edilebilen bu alan dilerseniz temassız kontrol hareketleriyle de kumanda edilebiliyor. Temassız işlemler olarak ses açma kapama ve kanallar arasında geçiş sağlanabiliyor. Önde ve arkada sunulan alan yeterli seviyede. Yüksek şaft tüneli üçüncü koltuktaki bireyleri uzun yolculuklarda yorabilir. Ayrıca BMW 5 Serisi’nde 530 litrelik bagaj hacmine yer verilmiş. Mercedes-Benz E180 ise rakibine göre daha şık bir iç mekan ile bizleri karşılıyor. Bol miktarda deri ve ahşap detay kullanılıyor. Ayrıca bunların yanında piyano siyahı ayrıntılar göz dolduruyor. Otomobilde bütünleşik görünen tek bir panel kullanılmış. İki ayrı panelin birleşmesiyle oluşan ve hayalet gösterge adı verilen bu ekran, gösterge ve multimedya sistemini içeriyor. Multimedya ekranı rakibine göre uzaktan erişim veya dokunmatik olarak kontrol edilemiyor. Dokunmatik özelliği olmasa da bu ekran da rakibi gibi joystick bir sistem ile kontrol edilebiliyor. Hatta direksiyon üzerindeki dokunmatik padler sayesinde sol ve sağ ekran ayrı ayrı başarıyla kontrol edilebiliyor ve

kadranlar isteğe göre ayarlanabiliyor.

Mercedes-Benz E serisi iç mekan

Eşya gözü konusunda Mercedes-Benz E serisi vites kolunu direksiyon arkasına taşıyarak, orta bölümde küçük eşya gözü konusunda fazla cömert davranmış. Bu alanlar rakibi BMW 5 serisine göre fazlasıyla büyük. Önde ve arkada sunulan alan baş ve diz mesafesi yeterli. Ancak rakibi BMW 5 Serisi’ne göre değerlendirirsek, fazla olan aks mesafesi rakibinin elini daha kuvvetli kılıyor. Mercedes-Benz E 180 540 litrelik bagaj hacmine sahip. Bu değerler ile BMW

5 Serisi’ni 10 litre ile geride bırakıyor. Yükleme alanı açısından da BMW’de bagajın iki yanında daralan alan Mercedes’de bulunmuyor ve daha geniş bir alan sunuluyor.

Mercedes-Benz E180 Motor

Mercedes-Benz E 180, 1.6 litre turbo beslemeli bir ünite ile karşımıza çıkıyor. Bu motor 156 HP güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. 9 ileri G-Tronic şanzıman ile kombine edilen otomobil, 0-100 hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 228 km/s. Vites geçişleri sarsıntısız ve hızlı. Turbo motorun tepkileri ise ideal seviyede. Modelin fabrika verilerine göre karma yakıt tüketimi ise 61 litre olarak belirlenmiş. Biz testimiz sırasında peformanslı kullanımda 11 litre civarında bir veri elde ettik. Sürüş modlarına göre değişim gösteren bu değer, sakin kullanımlarda tek haneli sayılara rahat bir şekilde düşürülebilir.

BMW 5 serisi iç mekan

ECO modunda ise yakıt tüketimini 8 litreye kadar indirmeyi başardık. BMW 5 serisi ise rakibi gibi 1.6 litrelik turbo beslemeli bir ünite ile geliyor. Bu motor, 170 HP güç ve 250 Nm tork değerini otomobile sağlıyor. Aracımızda ZF imzalı 8 ileri Steptronic bir şanzımana yer verilmiş. Bu şanzımanın geçişleri oldukça hızlı. Rakibi ile değerlendirdiğimizde fazlasıyla hızlı olduğunun altını çizelim. Ancak Mercedes-Benz E 180’de bulunan direksiyon arkasındaki vites kulakçıkları BMW’de yok.

BMW 5 serisi Tüketim

Bu kombinasyon ile BMW serisi 0-100 hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlıyor. Modelin fabrika verilerine göre karma tüketim değeri ise 65 litre. Biz testimiz sırasında 10.5 litre civarında bir ortalama tüketim verisi elde ettik. Rakibi gibi BMW 5 Serisi’nde de kullandığınız sürüş moduna göre bu rakamı tek haneli sayılara çekmek oldukça kolay. Konfor konusunda iki modelde de orta sertlikte süspansiyonlara yer verilmiş. Mercedes- Benz E serisi burada konfor konusunda artısını ön plana çıkarıyor. BMW 5 Serisi’nden biraz daha yumuşak olan süspansiyonlar şehir içerisinde bozuk zeminde daha iyi performans gösteriyor. Yalıtım konusunda iki model de iddialı ancak BMW biraz fazla rüzgar sesi, Mercedes ise yol sesini kabin içine yansıtıyor. Yol tutuş konusuna geldiğimizde ise iki model de yine iddialı ancak, BMW 5 serisi daha söz dinleyen direksiyon sistemiyle rakibinin bir adım önüne geçiyor.

Sonuç: Alper Güler

Ülkemizde alınan vergilerden kaynaklı, üretilen otomobil modellerinin her geçen gün yürekleri küçülüyor. Daha fazla turbo desteği ile modeller düşük hacimlerde yüksek güçler üretiyor. Ancak bu konuda büyük hacimli motorların dayanıklılığının bu motorlarda da olup olmaması merak konusu. İki model de 1.6 litrelik hacim ile geliyor. Aradaki güç farkı, sürüşte size performans olarak yansıyor. Her iki modelin de kendilerine göre artıları var. Burada iş yine size düşüyor. Daha sportif bir şeyler mi, yoksa konfor mu arıyorsunuz? İki model arasında 6 bin TL civarında

bir fark var. Ancak BMW’de sunulan M paket, vakumlu kapılar ve benzer daha bir çok detayın, test konuğumuz olan Mercedes-Benz E serisinde mevcut olmadığının altını çizelim. Bu detaylarda eklenince modellerin fiyatları hemen

hemen birbirine denk olacaktır Ben sportif otomobiller tercih ettiğim için bu karşılaştırmada oyumu BMW 520’den yana kullanacağım. Ancak bir konunda altını çizmek gerek. Bu fiyata BMW 530 i veya dolu dolu C segmentinden üç

otomobil alınabileceğini de belirtmem gerek.

Sonuç: Önder Canözer

Sevgili Alper’in de belirttiği gibi ülkemizde vergi büyük problem ve segment ile fiyat yükseldikçe oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle her iki marka açısından da 1.6 litrelik benzinli bir motor versiyonunu Türkiye’de satışa sunmak kaçınılmaz bir adım. Genel olarak her iki modelin de birbirine artısı ve eksisi var tabi ancak burada kişisel beklentiler daha çok öne çıkıyor. Beygir gücündeki fark performans anlamında BMW 520i’yi öne geçiriyor. Aynı şekilde dokunmatik ve harekete duyarlı ekran da önemli bir avantaj. Ancak diğer yandan

arka bölümdeki şaft tünelinin yüksekliği bu alanda araç daha uzun olsa da BMW 520i’de alanı daraltıyor. Mercedes-Benz E 180’de şık detaylar iç mekanda daha fazla.

Aracın direksiyondan vites atmaya yarayan kulakçıkları ve direksiyon üzerindeki pad kumandalar önemli artılar. Daha geniş açılan bir sunroof da iç mekanda daha aydınlık ve ferah bir ortam oluşturmuş. Şanzıman konusunda 9-GTronic başarılı ve konforu destekliyor, ancak BMW’de kullanılan ZF kendisini ispatlamış ve performansa yönelik bir şanzıman. Koltuk kumandaları konusunda Mercedes-Benz klasik kapılarda yerleştirilen elektrikli kumandalarla ergonomide az farkla öne geçiyor. İdeal sürüş pozisyonu açısından BMW 520i ön panel ve orta konsol tasarımıyla avantajlı. Buraya kadar siz de benim gibi kesin bir karar veremediyseniz aradaki 61 bin TL’lik fark önem kazanabilir. Fiyat konusunda ise düşük fiyatıyla Mercedes-Benz E 180 öne çıkıyor.