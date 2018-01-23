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Tesla ürettiği kamyonu yollarda denemeye başladı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Tesla

CARMEDYA.COM – Tesla, ticari sınıf için 2019 yılında üretime geçmesi planlanan tam elektrikli bir kamyonunun testlerine şehir içinde başladı. Model hem tasarımı hemde teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Tesla ürettiği kamyonu yollarda denemeye başladı

Tesla

Kamyon şu anda prototip formda ve ilke kez kameralara yakalandı. Geçen yıl özel bir etkinlikte tanıtılan model, nihayet testlerine başladı.  YouTube’da yayınlanan kısa video, Amerika’daki UPS deposunda çekildi. Beklendiği gibi Tesla’nın kamyonu çok hızlı. Resmi olmasa da aracın 0-100 hızlanması 5 saniyenin altında sürüyor gibi görünüyor. Otomobil üreticisinin yaklaşık 180.000 $ ‘lık ürünü  en üst pil seviyesinde 800 km değerinde bir ulaşım menzili sunuyor. 30.000 dolar daha uygun fiyata ise seçenek mevcut. Bu ürünün menzili ise 480 km olarak belirlenmiş.

Tesla

Tesla, Semi için zaten çok fazla ilgi gördü. Şirketin ürünleri erteleme geçmişine rağmen, zaten PepsiCo tarafından 100 ünite sipariş vermişti. UPS tarafından da şu an için en büyük emri olan 125 ünite rezerve edilmiştir. Wal-Mart, JB Hunt, Sysco ve Anheuser-Busch dahil müşterilerle, yaklaşık 1.500 ünitenin siparişi şimdiden alındı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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