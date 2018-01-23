CARMEDYA.COM – Tesla, ticari sınıf için 2019 yılında üretime geçmesi planlanan tam elektrikli bir kamyonunun testlerine şehir içinde başladı. Model hem tasarımı hemde teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Tesla ürettiği kamyonu yollarda denemeye başladı

Kamyon şu anda prototip formda ve ilke kez kameralara yakalandı. Geçen yıl özel bir etkinlikte tanıtılan model, nihayet testlerine başladı. YouTube’da yayınlanan kısa video, Amerika’daki UPS deposunda çekildi. Beklendiği gibi Tesla’nın kamyonu çok hızlı. Resmi olmasa da aracın 0-100 hızlanması 5 saniyenin altında sürüyor gibi görünüyor. Otomobil üreticisinin yaklaşık 180.000 $ ‘lık ürünü en üst pil seviyesinde 800 km değerinde bir ulaşım menzili sunuyor. 30.000 dolar daha uygun fiyata ise seçenek mevcut. Bu ürünün menzili ise 480 km olarak belirlenmiş.

Tesla, Semi için zaten çok fazla ilgi gördü. Şirketin ürünleri erteleme geçmişine rağmen, zaten PepsiCo tarafından 100 ünite sipariş vermişti. UPS tarafından da şu an için en büyük emri olan 125 ünite rezerve edilmiştir. Wal-Mart, JB Hunt, Sysco ve Anheuser-Busch dahil müşterilerle, yaklaşık 1.500 ünitenin siparişi şimdiden alındı.