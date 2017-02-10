Tesla, Model 3’ü 20 Şubat’ta Üretecek

CARMEDYA.COM – Tesla yeni yaptığı tesisi test etme amaçlı bir çalışa başlattı. Bu çalışmada marka Model 3 adlı otomobilini Fremont fabrikasında üretecek. Adet bazlı bir açıklama yapılmasa da ilk etapta bu fabrikadan sınırlı sayıda üretim bekleniyor. Geçen yıl Model 3’ü üreteceğini açıklayan Tesla, Temmuz ayı itibariyle araçları teslim edeceğini de belirtmişti.

5 ay öncesinden başlayan üretim ilk etapta üretim öncesi modelleri kapsadığı biliniyor. Bu durum ufak bir gecikmenin habercisi. Hatta isimsiz bir kaynak tarafından hala Model 3’ün tasarımında değişimlerin devam ettiği bu doğrultuda teslimat tarihinin uzayacağı açıklamaları da bulunuyor.