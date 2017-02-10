Buradasınız
Home > Foto Galeri > Tesla, Model 3’ü 20 Şubat’ta Üretecek

Tesla, Model 3’ü 20 Şubat’ta Üretecek

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Tesla yeni yaptığı tesisi test etme amaçlı bir çalışa başlattı. Bu çalışmada marka Model 3 adlı otomobilini Fremont fabrikasında üretecek. Adet bazlı bir açıklama yapılmasa da ilk etapta bu fabrikadan sınırlı sayıda üretim bekleniyor. Geçen yıl Model 3’ü üreteceğini açıklayan Tesla, Temmuz ayı itibariyle araçları teslim edeceğini de belirtmişti.

5 ay öncesinden başlayan üretim ilk etapta üretim öncesi modelleri kapsadığı biliniyor. Bu durum ufak bir gecikmenin habercisi. Hatta isimsiz bir kaynak tarafından hala Model 3’ün tasarımında değişimlerin devam ettiği bu doğrultuda teslimat tarihinin uzayacağı açıklamaları da bulunuyor.

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

Benzer yazılar

Mercedes’ten Ticari Araç Konsepti

Porsche Cayenne Diesel

Altın Direksiyon Cayenne’in

Yukarı