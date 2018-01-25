CARMEDYA.COM – Tesla Model 3 beklenilen versiyon ile geliyor . Tesla Model 3’ün çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemli versiyonu ülkeye erken geldi.

Tesla Model 3 beklenilen versiyon ile geliyor

Model bu kombinasyon ile 2018 yılının bahar aylarında satışta olacak. Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi yakın zamanda Model 3’ün konfigüratörünü sitesinde yayınlamıştı. Tesla Model 3’ün dört tekerlekten çekiş sistemli versiyonu 19 ünite ile testlerine devam ediyor. Çift motorlu Tesla Model S ve Model X gibi, çift motorlu Model 3 en popüler varyant haline gelecektir. Ancak, raporlar, giriş seviyesi elektrikli sedanın fiyatına en az 5.000 USD daha maliyet ekleneceği tahmin ediliyor.

Ekim ayında, California, Fremont’taki şirketin pistinde performans testi yapılan Model 3, çift motorlu versiyonuyla kameralara yakalanmıştı. Bu modelin 0-100 hızlanmasının 5.1 saniyenin de altında olması bekleniyor. bir video ortaya çıktı . Varyantın ne kadar çabuk olacağı henüz bilinmiyor, ancak arkadan çekişli model yaklaşık 5.1 saniyede 96 km / s hıza ulaşıyor. Bu nedenle, çift motorlu model 4.5 saniyenin altında aynı işarete doğru hızlanmalıdır.