CARMEDYA.COM – Sürüş İzlenimi Volvo S90 D5 AWD Sport. Volvo’nun yepyeni modeli S90 ile daha önce hem İstanbul’da, hem de Trabzon – Bayburt – Erzurum güzergahında gerçekleştirdiğimiz ilk sürüşümüzle tanışmıştık.

Sürüş İzlenimi Volvo S90 D5 AWD Sport

Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken bu başarılı modeliyle bu kez İstanbul yollarında oldukça eğlenceli birkaç gün geçirdik. Volvo’nun 2020 yılında yeni bir Volvo otomobilin içindeki hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmayacağı hedefinde önemli bir kilometre taşı olan S90, sahip olduğu güvenlik donanımı ve yeni teknolojilerle pazara iddialı bir giriş yapıyor.



Markanın yeni tasarım çizgisini başarıyla yansıtan S90, ağırbaşlı bir yüze ve Volvo’nun yeni Iron Mark logosuna sahip. Çekiç benzeri bir görünüme sahip Thor’un çekici olarak adlandırılan ön farlar da otomobilin karakteristik yüzünün en önemli parçalarından biri olarak karşımıza çıkıyor.



Aracın yan ve arka bölümünde de İskandinav tasarım özelliğinin en önemli unsuru olan sadelik kendisini gösterirken, şık dokunuşlarla yalın ama dikkat çeken bir görünüm elde edilmiş.

Volvo S90 D5 AWD Sport Boyutlar

Sürüş İzlenimi Volvo S90 D5 AWD Sport. 4963 mm. uzunluğa, 1879 mm. genişliğe ve 1443 mm. yüksekliğe sahip otomobil, 2941 mm.’lik devasa dingil mesafesiyle iç mekanda önde ve arkada uzun boylu yolcular için bile oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Aracın iç mekan ve ön panel tasarımında kaliteli malzelemeler ve başarılı işçilik dikkati çekerken, sadelik yine temel alınmış ve yalın çizgilerin oluşturduğu bir şıklığa imza atılmış.

Volvo S90 D5 AWD Sport İç Mekan

Sürüş İzlenimi Volvo S90 D5 AWD Sport. Gösterge paneli oldukça iyi bir aydınlatmaya ve tasarıma sahip. Büyük göstergeler kolayca takip edilebiliyor. Aracın içinde en çok dikkat çeken unsur ise ön panelin ortasındaki devasa dokunmatik bilgi ve kumanda ekranı. 12.3 inçlik bu dokunmatik ekran aracılığıyla araçla ilgili her türlü bilgiye ve her sistemin kumandasına ulaşabiliyor, navigasyon dahil birçok sistemi bu ekranla takip edebiliyorsunuz.



Bu arada IntelliSafe Assist özelliği Volvo S90’da standart olarak yer alıyor. Pilot Assist fonksiyonu, otomobil 130 km/s hızla seyrederken, şerit çizgileri içerisinde kalması için hafif direksiyon uyarıları sağlıyor ve başka bir aracı izleme gerekliliği kalmıyor.

Volvo S90 D5 AWD Sport Motor

Sürüş İzlenimi Volvo S90 D5 AWD Sport. Volvo S90, dünyada bir ilk olan, büyük hayvan algılama teknolojisini City Safety – Şehirde Güvenlik Sistemi’ne dahil ediyor. Bu teknoloji ile gece ve gündüz süresince, geyik, at ya da inek gibi büyük hayvanları algılıyor. Aynı zamanda, sürücüyü uyarıyor ve çarpışmayı önlemek için fren desteği sağlıyor. Aracımızın kalbinde 1969 cc hacminde dizel bir ünite görev yapıyor. 4000 d7d’de 235 HP güç ve 1750 ile 2250 d/d aralığında 480 Nm tork değeri sunan motor, 8 ileri otomatik şanzımanla uyumlu bir şekilde çalışıyor ve sprotif kullanıma olanak sağlayarak, performanslı sürüş arayanları da memnun ediyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede gerçekleştiren 1801 kg. ağırlığındaki araç, 240 km/s hıza ulaşabiliyor. Sakin kullanımda ise 100 kilometrede 4.8 litrelik bir tüketim değeri yakalamak mümkün.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Tolga Atilla Erdem

Mekan: Dragos – Akfırat – İstanbul

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