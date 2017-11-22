CARMEDYA.COM – Sürüş İzlenimi Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 HP CVT. Şebonun dikiz aynası bölümünde bu hafta, Nissan’ın X-Trail modeli yer alıyordu. Kadın gözüyle otomobili baştan aşağı inceledik. Detaylar videomuz da! Keyifli seyirler!

Sürüş İzlenimi Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 HP CVT

1991 yılında, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kapısından öğrenci olarak girdiğimde, ilk tanıştığım kişi Önder Canözer’di! İkimiz de hayata eğlenceli tarafından bakarız. İşte bu yüzden; önce okul arkadaşı, sonra dost olduk. Yıllardır medyanın farklı alanlarında çalışıyoruz.

Bu kez, ne mutlu ki yolumuz, onun kurduğu ve yıllardır büyük emek verdiği Türkiye’nin en eski dijital otomobil dergilerinden Carmedya’da kesişti. Kadın gözüyle dergiye bir şeyler yapsak dediğimde, sayfalarını hiç düşünmeden bana ve dolayısıyla siz kadınlara açtı! Böylece otomobillere notumuzu kadın gözüyle vereceğimiz bu sayfadaki maceramız Nissan X-Trail ile başladı!

Köşemin ilk konuğu makyaj geçirerek güncellenen Nissan X-Trail’in 1.6 dCi motor ve Platinum Skypack donanımlına sahip versiyonu oldu. İddialı dış görünüşü ve özellikle kırmızı rengiyle araç daha ilk bakışta bende pozitif bir ilk izlenim bıraktı. Genelde otomobil satın alırken renk tercihini maalesef ki, siyah, beyaz, gümüş vb. renklerden yana yapıyoruz. Kişisel zevkimizi yansıtan çeşitlilikten uzak duruyoruz. İyi ama neden? Sanırım satışı daha kolay renkler olmasından kaynaklanıyor. Eşim bana ilk otomobilim olarak siyah bir Peugeot hediye etmişti. Haftada 2 kez yıkamaya götürmek gerekiyor diye ikinci aracı alırken, daha az toz gösteren bir renk olan gümüş renkte karar kıldık. Neyse ki artık doğa düşkünü bir aile olarak, çizgimizi yansıtan, yeşil ve özgür renkli bir aracımız var. En azından biz doğru yolu bulduk.