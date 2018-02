Sürüş İzlenimi: Ford Mustang 2.3 Ecoboost Powershift

CARMEDYA – Tarihler 17 Nisan 1964 yılını gösterdiğinde Ford’un Mustang efsanesi ilk kez halkla tanışıyordu. Aynı yıl gösterime giren ünlü James Bond filmi “Goldfinger”da beyaz perdede boy gösteren Mustang, Amerikan otomobillerine has güçlü ve agresif tasarımı, en önemlisi de motor sesi ve aksiyon sahneleriyle daha ilk görüşte seyirciyi kalbinden vurmuştu.

Test Ford Mustang 2.3 Ecoboost Powershift

Bir Efsanenin Doğuşu

Aslında her ne kadar bugün kült bir marka olmayı başarmış Mustang, 1961 yılında dönemin Ford Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Lee Iacocca tarafından ortaya atılan ucuz ve küçük bir araç üretme fikrinden doğmuştu. Tabi bir Mustang ne kadar ucuz ve küçük olabilir diye düşünebilirsiniz ancak üretildiği dönemdeki Amerikan otobirmobillerinin de bir hayli büyük boyutlara ve heybetli görünümlere sahip olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Ucuz ve küçük bir araç derken aslında kastedilen, dört kişilik, 2500 dolardan daha ucuz ve 1100 kg.’dan daha hafif bir araçtı. Ford markası GM tarafından satışa sunulan Corvair modelinin ardından rekabet edebilmek amacıyla radikal bir karar almasa bugün belkide gönüllere taht kuran Mustang efsanesi başlamadan bitecekti. Bu arada modelin adının Mustang adı verilen vahşi atlardan geldiği düşünülse de aslında gerçek isim babası, ikinci dünya savaşında önemli rol oynayan ve lakabı “Gökyüzünün vahşi atları” olan P-51 Mustang savaş uçakları…



9 Mart 1964’te ilk Mustang’in üretim bandından çıkmasıyla başlayan serüvende bu özel model zaman içinde çok değişim göstermiş olsa da, ilk Mustang modeliyle arasındaki bağı hiçbir zaman koparmadı. Yıllar içinde sayısız filmde rol alan Ford Mustang, benim aklımda ve gönlümde Steve McQueen’in 1968 model Mustang ile “Bullitt” filmindeki efsane takip sahneleriyle yerini aldı. Burada itiraf etmem gerekirse çocukluğumun en büyük hayallerinden

birisi olan Ford Mustang ile İstanbul yollarında geçirdiğim dört güzel gün paha biçilmez.

Test Ford Mustang 2.3 Ecoboost Powershift Tasarım

Bu uzun girişin ardından geçmişi bir kenara bırakarak, gelelim test konuğumuza… Yukarıda da belirttiğim gibi Ford Mustang her ne kadar güncel bir tasarıma sahip olsa da geçmişten izler taşımaya devam ediyor. Bugün altıncı nesil Mustang yollarda ve bu model şu ana kadar üretilmiş tüm Mustang modellerinin retro ısrarını bir kenara

bırakarak, günün modern tasarım dilini başarıyla yanıtabiliyor. Bunu yaparken far ve stoplardaki üç çizgili tasarım ilk modele gönderme yapıyor ve aradaki bağı koruyor.

Aracın genel görünümünü şöyle özetleyebiliriz, uzun bir burun, arkaya doğru alçalan tavan ve kısa arka bölüm… Yay gibi gerilmiş ve hedefini bulmak için atılacak ok gibi her an harekete hazır bir izlenim uyandıran Mustang, profilden bakıldığında adını aldığı P-51 Mustang savaş uçaklarını anımsatıyor. 4784 mm. uzunluğa, 1916 mm. genişliğe

ve 1381 mm. yüksekliğe sahip Mustang test aracımızın aks mesafesi ise 2720 mm.

Test Ford Mustang 2.3 Ecoboost Powershift bagaj hacmi

Fastback versiyonuyla sayfamıza konuk olan modelin bir de üzeri açılabilen Convertible versiyonu bulunuyor. İçeride arka bölüm diz ve baş mesafesi açısından sıkıntılı ancak ön taraf oldukça rahat. 408 litrelik bagaj hacmine sahip otomobilde bagaj bölümü yükleme alanı biraz dar. Aracın deri döşeme spor koltukları son derece ergonomik.

Krom detayların bolca kullanıldığı ön panelde, özellikle direksiyon üzerindeki krom kaplamalar, güneş ışığını

yansıtarak, görüşü engelleyebiliyor. Daha mat veya karbon görünümlü kaplamalar bu sorunu aşmakta yararlı olacaktır. Boyut kazandırabilmek için derin yerleştirilen göstergeler biraz kalabalık ancak aydınlatmalar

başarılı. Orta konsolun en üst kısmında üç adet yuvarlak havalandırma ızgarası altta ise SYNC 3 sisteminin 8 inçlik renkli ve dokunmatik bilgi ekranı yer alıyor. Arayüz kolay takip edilecek şekilde tasarlanmış. Zengin menü

seçenekleri arasında, performans tutkunlarına hitap eden Track Apps seçeneği, hızlanma, G kuvveti, pist tur zamanı, 100- 0 km/s ve 200-0 km/s fren mesafelerinin değerlerini de verebiliyor. SYNC 3, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekliyor.

Test Ford Mustang 2.3 Ecoboost Powershift sürüş modları

Ekranın alt kısmında ise klima sistemi kumandaları ve en altta sportiflik algısını yükselten şalter benzeri düğmeler yer alıyor. Bu bölümdeki bir düğme yardımıyla Normal, Sport+, Race ve Yağış/Kar sürüş modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer şanzıman S konumundaysa Yağış/ Kar modu seçilemiyor. Motor ve Performans

Şanzıman demişken, SelectShift adı verilen 6 ileri kademeli otomatik şanzıman performansı biraz törpülüyor.

Açıkçası farklı bir modelde başarılı bulabileceğimiz bu şanzıman, test aracımızın 2.3 litrelik EcoBoost motoruna göre bir parça ağır kalıyor. Modelin ülkemizde bir de 5.0 litrelik V8 versiyonu bulunuyor. 2300 cc hacmindeki turbo

beslemeli motor, 5500 d/d’de 317 HP güç ve 3000 d/d’de 432 Nm tork değerine imza atıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.8 saniyede gerçekleştiren Mustang, fabrika verilerine göre 100 kilometrede 9.9 litre yakıt tüketiyor.

Biz standart kullanımda 12 litrelik bir değer yakaladık.

Sonuç: Önder Canözer

Önde iyi bir görüş alanı sunan aracın köşelerine alışmak zaman gerektiriyor. Ses yalıtımı kabul edilebilir ölçülerde. İçeriye yansıyan motor sesi ise oldukça etkileyici. Limitleri aşıldığında arkadan kayan araçta, hassas direksiyon ile aracı kontrol altında tutmak çok kolay. Ford Mustang, test aracımızın fiyatı ise 141 bin dolar.