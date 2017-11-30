CARMEDYA.COM – Subaru, üç sıra koltuklu yeni aracı ile pazara merhaba diyor.. Rakiplerinin birçoğuyla daha doğrudan rekabete girmeye hazırlanana marka,iddialı geliyor.

Subaru’dan yeni Ascent konsepti

Araç tüm tekerleklerden çekiş sistemi, standart tavan rayları, 8.7 inçlik bir yerden yükseklik ve geniş bagaj hacmi ile geliyor. Ascent’ın küçük kardeşleri kadar bu modelinde işlevsel olması bekleniyor. Ascent, o zamanki XV Crosstrek’in kullanıma sunulmasından bu yana önemli değişimler geçirerek gündeme gelmiş. Ayrıca, tamamen yeni bir güç ünitesi ile modelin gelmesi bekleniyor. Bu ünitenin 2.4 litrelik 260 hp gücünde olması ihtimali yüksek.

Şanzıman için yeni bir sistem

Model markanın modiler platformu üzerinde yükselecek. 7 veya 8 kişilik seçenekleri olan otomobil, 4 farklı donanım ile gelecek.

Güvenlik ve teknolojik ürünler

Mevcut modelde markada yaygın olan EyeSight güvenlik sistemi yer alıyor. Bu sistem tüm donanımlarda standart. Kameralar sayesinde model şehir içinde ani çarpışmaları, dalgınlık halinde olabilecek kazaların önüne geçiyor.

Ayrıca, Android Auto ve Apple CarPlay uygulamalarını içeren bir ekran sunulmuş. Baz donanımda 6.5 inç olan bu ekran üst pakette 8 inç olarak geliyor.