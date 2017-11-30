CARMEDYA.COM – Subaru, üç sıra koltuklu büyük çapraz geçişli yeni otomobili ile pazara yeniden giriyor. Rakiplerinin birçoğuyla daha doğrudan rekabete girmeye hazırlanıyor.

Subaru’dan yeni Ascent konsepti

Şirket yetkilileri, tüm tekerleklerden çekiş, standart tavan rayları, 8.7 inçlik bir yerden yükseklik ve 72,6 cubic feet’lik kargo alanı bulunuyor. Ascent’ın küçük kardeşleri kadar Subaru müşterilerinin dış mekan faaliyetlerine cazibesine yardımcı olacağını önermektedir.

Ascent, o zamanki XV Crosstrek’in kullanıma sunulmasından bu yana tümüyle yeni olan ilk Subaru modeli. Ayrıca, tamamen yeni bir güç santrali ile gelecektir: 260 hp ve 277 pound-feet tork üreten 2,4 litrelik bir boks motoru.

Subaru’nun sürekli değişken transmisyonunun yeni bir versiyonu ile eşleştiriyor

Ascent’ın 19.3 galon tankının bir dolumunda 500 mil olacak. Modelin modüler araç platformunun modifiye edilmiş bir versiyonu üzerine inşa edilen Ascent, 7 veya 8 kişilik olması planlanıyor. base, Premium, Limited ve Touring olmak üzere 4 kaplamada sunacak. Subaru, taban süs çizgisini ikinci sıradaki standart bir tezgah oturma yuvasıyla birlikte gelirken, ikinci sıra kaptanın sandalyeleri Premium ve daha yüksek kaplamalarda maliyetsiz bir seçenek olduğunu belirtti.

Güvenlik ve teknoloji ürünleri

Mevcut serisi arasında gittikçe yaygınlaşan seçenek olan EyeSight sürücü yardımcı teknolojisi, Ascent’ın tüm yüzeylerinde standart donanım olacak. Sürücü destek teknolojisi, otomatik ön çarpışma frenlemesi, uyarlanabilir cruise kontrol, şeritten ayrılma ve salınım uyarısı ve ön çarpışma sistemide bu donanım içinde olacak.

Firma, güvenlik teknolojisi diziliminde yeni olan EyeSight Assist Monitor, ön ekranda EyeSight sisteminin uyarılarını ve ekran görüntüsü sistem durumunu gösteren bir ekran sunduğunu belirtti. Sürücü ve ön yolcunun ikinci ve üçüncü sıradaki yolcuları görmelerini sağlayan bir kabin görüş aynasının da standartlar arasında bulunuyor.

Ayrıca, Android Auto ve Apple CarPlay uygulamaları ve dört USB girişi bulunan 6.5 inçlik multimedya dokunmatik ekran, 4G LTE Wi-Fi bağlantısı Premium ve üstü kaplamalarda mevcuttur. Birinci sınıf ve daha yüksek renkler de ve 8 inç dokunmatik ekrana sahip. Touring yatakları, sekiz adet USB girişi ve 120 voltluk elektrik prizi de bulunuyor.

Otomobil üreticisi, Subaru’nun Lafayette, satışların 2018 yılının ikinci çeyreğinde başlayacağını ve ilk modellerin yaz başlarında bayilere ulaşacağı belirtti.