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Subaru XV Euro Ncap’den güvenli otomobil ödülü aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Subaru XV Euro NCAP

CARMEDYA.COM – Subaru Euro NCAP tarafından 2017’nin kendi segmentlerinin en güvenli otomobillerini açıkladığı listede bir kez daha kanıtlandı. Subaru XV ve Subaru Impreza, “Küçük Aile Otomobilleri” kategorisinin en güvenli otomobilleri seçilerek yeni bir “Güvenlik Ödülü”ne daha ulaştı.

Subaru XV Euro Ncap’den güvenli otomobil ödülü aldı

Subaru XV Euro NCAP

Modeller, toplam 4 klasmanın 3’ünde (Yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması ve yaya koruması) kendi kategorilerinde en yüksek puanları topladı. EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi kapsamında test edilen Çarpışma Önleyici Frenleme ve Şeritte Kalma Asistanı kategorilerinde başarılarından dolayı özel güvenlik ödülünü de kazandı.

Subaru XV, yetişkin yolcu koruma kategorisinde yüzde 94’lük oranı yakalayarak kendi segmentinin en güvenlisi oldu. Çocuk yolcu korumasında yüzde 89, yaya korumasından da yüzde 84 orana ulaşarak benzer bir başarıyı yakaladı.

Subaru XV Euro NCAP

Euro NCAP yeni otomobil değerlendirme standardına göre çarpışma testlerinden 5 yıldız alan XV ve Subaru Impreza, Subaru Global Platform’un kullanıldığı ilk seri üretim modeller. Marka, 2025 yılına kadar üreteceği tüm yeni otomobillerde benzer bir başarıyı hedefliyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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