CARMEDYA.COM – Subaru Euro NCAP tarafından 2017’nin kendi segmentlerinin en güvenli otomobillerini açıkladığı listede bir kez daha kanıtlandı. Subaru XV ve Subaru Impreza, “Küçük Aile Otomobilleri” kategorisinin en güvenli otomobilleri seçilerek yeni bir “Güvenlik Ödülü”ne daha ulaştı.

Subaru XV Euro Ncap’den güvenli otomobil ödülü aldı

Modeller, toplam 4 klasmanın 3’ünde (Yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması ve yaya koruması) kendi kategorilerinde en yüksek puanları topladı. EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi kapsamında test edilen Çarpışma Önleyici Frenleme ve Şeritte Kalma Asistanı kategorilerinde başarılarından dolayı özel güvenlik ödülünü de kazandı.

Subaru XV, yetişkin yolcu koruma kategorisinde yüzde 94’lük oranı yakalayarak kendi segmentinin en güvenlisi oldu. Çocuk yolcu korumasında yüzde 89, yaya korumasından da yüzde 84 orana ulaşarak benzer bir başarıyı yakaladı.

Euro NCAP yeni otomobil değerlendirme standardına göre çarpışma testlerinden 5 yıldız alan XV ve Subaru Impreza, Subaru Global Platform’un kullanıldığı ilk seri üretim modeller. Marka, 2025 yılına kadar üreteceği tüm yeni otomobillerde benzer bir başarıyı hedefliyor.