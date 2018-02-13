CARMEDYA.COM – Subaru Corporation ve motorosporları kolu olan Subaru Tennica International Inc. (STI) Subaru Motorsport’un 2018 yılı motorsporları takvimini açıkladı.

Subaru motorsporları takvimini belirledi

Subaru, Subaru BRZ GT300 yarış otomobili ile bu yıl da Super GT Series’de yarışacak. Yarışılacak olan Super GT Series, Japonya’nın en popüler yarış serisi olarak kabul ediliyor. Takımın genel müdürlüğünü STI’dan Makoto Shibuya üstlenirken takımın diğer operasyonlarını R&D Sport üstlenecek. Takımın bu yıl yarışacak pilotları ise Takuto Iguchi ve Hideki Yamauchi olacak.

Yarışacak olan Subaru GT300, Subaru’nun imzası niteliğindeki Boxer motor, aeordinamik eklentiler, yüksek performanslı frenler ve geliştirilmiş süspansiyon sistemiyle donatılmış.

Nürburgring 24 saat yarışı

Bu yıl 10-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 46. Nürburgring 24 Saat Yarışı’na Subaru bu yıl da katılıyor. 2.0 litre turbo beslemeli otomobillerin yarıştığı SP3T sınıfında Subaru WRX STI ile yarışacak olan Subaru, daha önce 2011,2012, 2015 ve 2016 yıllarında bu sınıfta liderliği elde etmişti. Subaru bu yıl ise 5. kez liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Takım yöneticiliği görevini STI’dan Hideharu Tatsumi üstlenirken teknik ekip ise Japonya’daki Subaru bayilerinin servis elemanları arasından seçildi. Yarışacak pilotlar ise Carlo van Dam (Hollanda), Tim Schrick (Almanya), Hideki Yamauchi (Japonya) ve Subaru SUPER GT pilotu Takuto Iguchi (Japonya) olarak açıklandı.

Hazırlanan yarış otomobili piste uygun şekilde kalibre edilmiş motora, yeni şanzıman oranlarına ve geliştirilmiş fren sistemine sahip. Subaru, geçen yıl podyumu kaçıran otomobilden çok daha iyi olan bu otomobille yarışı kazanmayı hedefliyor.

Subaru BRZ One-Make

STI, GAZOO Racing 86/BRZ One-Make yarış serisinde yarışan Subaru BRZ ekiplerine teknik destek vereceğini de duyurdu. 2018’de 30. yılını kutlayan STI markası Subaru modellerini geliştirip yollarla ve pistlerle buluşturmaya devam edecek. STI’ın asıl hedefi daha fazla insanı gülümseten güçlü bir şirket olmak.

Subaru BRZ

Subaru’nun arkadan itişli BRZ modeli ülkemizde de 2 ayrı versiyon ile satışa sunuluyor. Manuel ve otomatik vitesli olarak sunulan BRZ’nin yenilenen 2018 model yılı versiyonlarında, yürüyen aksam, işçilik, malzeme kalitesi ve donanım açısından en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2.0 lt atmosferik motora sahip olan otomobil 200 hp güç üretiyor.

BRZ’nin fiyatları 190.522 TL ile 197.522 TL arasında değişiyor.