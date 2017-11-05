Subaru güçlü geliyor

Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarı için VIZIV Performance Concept adlı yeni bir performans otomobili konsepti tasarladı. Fuardaki diğer yenilikler ise, sınırlı sayıda üreteceği ve arz talebi aştığı takdirde çekilişle sahiplerinin belirleneceği WRX STI S208 Special Edition ve özel rengini yine çekilişle satışa çıkardığı BRZ STI Sport modellerinden oluşuyor.

Subaru, 45’inci Tokyo Otomobil Fuarı’nda VIZIV Performance Concept’i tanıtarak yakın gelecekte yollara çıkacak yeni Subaru Global Platformunu taşıyan modellerine dair ipuçlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Subaru, Tokyo Otomobil Fuarı’nda ayrıca, sadece 450 adet üreteceği WRX STI S208 Special Edition ve özel renginde sadece 100 adet üretilecek BRZ STI Sport modellerinin de lansmanlarını gerçekleştiriyor.

Subaru VIZIV Performance Concept

Subaru’nun VIZIV olarak adlandırdığı konsept araç serisi, Tokyo Otomobil Fuarı’nda VIZIV Performance Concept ile devam ediyor. Bu serideki ilk “Sedan” gövdeli konsept olan VIZIV Performance Concept, Subaru’nun 50 yılı aşkın süredir kullandığı boxer motor ve Simetrik Sürekli Dört Çeker altyapısına sahip. Subaru’nun otonom yani kendi kendine gidebilen otomobilleri geliştirme sürecindeki en önemli sürüş destek teknolojilerinden EyeSight’ın en gelişmiş versiyonuyla donatılan araç, ileri düzeyde sürüş destek sistemleri kullanıyor. Trafik kazalarının önüne geçmek ve daha fazla canlının hayatını kurtarmak için geliştirilen bu teknolojiler sürekli yeni özellikler ile donatılıyorlar. VIZIV Performance Concept’teki sistemlerin 2020 yılına kadar seri üretim otomobillere aktarılması planlanıyor.

Subaru VIZIV Performance Concept, markanın Legacy, Impreza ve WRX STI gibi sportif sedan modellerinden esintiler taşıyan tasarım detaylarını barındırıyor. Ön ve arka tamponlarda, çamurluklarda ve özellikle de tavanda kullanılan karbon-fiber detaylar yüksek performansı işaret ediyor. Arka tamponun her iki tarafındaki çift egzoz çıkışı da performans vurgusuna katkıda bulunuyor.

Subaru VIZIV Performance Concept, 4630 mm uzunluğunda, 1950 mm genişliğinde ve 1430 mm yüksekliğinde. Dingil mesafesi 2730 mm olan araç 5 kişilik. Lastik ölçüleri ise 245/40 R20.

Subaru WRX STI S208 Special Edition, markanın motorsporları departmanı Subaru Tecnica International (STI) tarafından geliştirilen ve sadece 450 adet üretilecek yeni bir versiyon. Süperspor otomobil performansını sedan bir gövdede sunan WRX STI üzerinden geliştirilen S208 Special Edition, S Serisi modellerin en yenisi. Motor, süspansiyon ve tasarım anlamında özel detaylara sahip olan Subaru WRX STI S208 Special Edition, 329 PS gücünde ve 432 Nm maksimum tork sunuyor.

Subaru WRX STI S208 Special Edition’ın tasarımında STI logolu 19 inçlik BBS marka jantlar, 255/35R19 ölçülü lastikler ile tamamlanıyor. STI tasarımı Recaro marka koltuklar mevcut. WR Blue Pearl ve Crystal White Pearl olarak iki farklı renkte üretilecek olan Subaru WRX STI S208 Special Edition, istenildiği takdirde “NBR Challenge Package” ile de tercih edilebilecek. Nürburgring’deki 24 saat yarışlarının ruhunu yansıtan bu versiyonda karbon-fiber tavan gibi detaylara yer veriliyor. Toplam 450 adetlik üretimin 350 adedi “NBR Challenge Package” olacak ve sadece özel “Sarp Grisi” renkli olarak sunulacak.

Subaru BRZ STI Sport, Subaru Tecnica International (STI) adındaki motorsporları departmanı tarafından geliştirilen yeni bir versiyon. Performans, kalite algısı ve lüks detaylarla bezenen bu özel versiyon, BRZ modelinin limitlerini arttırıyor. Bordo-kırmızı ve siyah ağırlıklı iç mekanda deri-alcantara koltuklar ve parlak kokpit ve direksiyon detayları da bu model için özel olarak hazırlandı. Sadece 100 adet üretilecek “Sarp Grisi” özel renkli Subaru BRZ STI Sport’ların tamamı çekilişle satışa sunuldu. Subaru BRZ STI Sport’un bu renk haricinde ayrıca 7 farklı renk seçeneği de mevcut.

Subaru BRZ STI Sport, iki farklı şanzımanda iki farklı güç seviyesi sunuyor. 2.0 litrelik 4 silindirli üstten çift eksantrikli boxer motor, manuel şanzımanda 207 PS, otomatik şanzımandaysa 200 PS maksimum güce sahip.