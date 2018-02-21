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Subaru Başkanlık ödülü kazandı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Subaru EyeSight

CARMEDYA.COMSubaru’nun geliştirdiği Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight, Japon Tekno-Ekonomi Topluluğu’nun 6. Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon Ödülleri’nde Başkanlık Ödülü’nü kazandı.

Subaru Başkanlık ödülü kazandı

Subaru EyeSight

Program, Japonya menşeli ileri kaliteli yeni projeleri tespit edip ülke çapında inovasyonu destekliyor. Süreçleri diğer mühendis ve işletme yöneticilerine tanıtmayı amaçlıyor.

Subaru’nun yenilikçi ve yaygın olarak kabul gören Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight, insan gözünden esinlenilerek tasarlanmış çift kamerası sayesinde son derece etkili güvenlik sağlıyor. EyeSight da, sürüş güzergahı üzerindeki taşıtlara, yayalara, bisikletlilere ve motorculara çarpmamak için sürücüye destek olan bir sistem bulunuyor. Çarpışma Önleyici Frenleme, Çarpışma Önleyici Gaz Kontrölü, Adaptif Hız Kontrolü, Şerit İhlal Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Trafikte Hareket Uyarısı ve Dengeli Sürüş Uyarısı gibi fonksiyonlar sunuyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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