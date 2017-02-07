SsangYong Dokunmatik Özelliği İle Dikkat Çekecek

CARMEDYA.COM – SsangYong bu zaman kadar ürettiği modelleri ile ön planda oldu. Farklı ve ilginç tasarımlarıyla dikkat çeken marka bu kez bir teknoloji ile ön plana çıkmak istiyor. Hint otomotiv devi, sadece dokunarak açılacak cam sistemleri üzerinde çalışıyor.

Yaratıcı fikirler ile ön plana çıkmak isteyen marka için bu proje bir ilk. Marka yetkilileri bunun için her fırsatta müşteri ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Ayrıca bu doğrultuda ürünlerini geliştireceklerini de belirttiler. Bu sistemin ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.