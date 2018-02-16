Volkswagen bünyesindeki otomobil üreticisi Skoda’nın bugünlerde başı işçi sendikaları ile dertte.

Markanın, Çekya’daki üretim tesislerinde çalışan işçileri temsil eden sendikalar, Skoda Auto’yu greve gitmek ile tehdit ediyorlar. Bunun nedeni ise firmanın yaklaşımı ile işçilerin beklentilerinin tamamen ters oluşu.

Firmanın ve sendikaların anlaşamadıkları ana konu, çalışma saatleri ve fazla mesai…

Skoda, işçilerin hafta sonu da çalışmayı sürdürmelerini isterken, sendikalar bu çalışma sürelerinin azaltılması taraftarı.

Almanya ile yüzde yirmi maaş farkı

İkinci sıkıntı ise Çekya’daki işçiler ve Almanya’daki işçilerin maaşları arasındaki fark. Çekya’daki Volkswagen bünyesinde bulunan Skoda fabrikalarında çalışan işçilerin, Alman işçiler ile aynı maaşı almaları için, yüzde 20 maaş artışına ihtiyaçları var.

Fazla mesaiye rağmen hala böyle bir farkın olması sendikaların harekete geçmesinde büyük rol oynuyor.

Skoda, Çekya’nın en büyük ihracatçısı. Son yıllarda senelik 1 milyonu geçen araç satış oranları ile ciddi oranda büyüme göstermişti.

Skoda’nın Bugün Türkiye’de satılan Kodiaq, Superb ve Yeti başta olmak üzere çoğu modeli Çekya’daki tesislerde üretiliyor. Bu nedenle olası bir grevin Skoda Türkiye’yi de etkileme olasılığı bulunuyor.