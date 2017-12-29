CARMEDYA.COM – Uzunca bir süre akılları karıştıran bu soru, işlevine günümüzde de devam etmekte. Peki sizce aynı paraya sıfır mı ikinci el mi almak mantıklı?

Sıfır mı ikinci el mi?

Mevcut bir paranız var. Bu paraya daha az donanımlı sıfır bir otomobil mi almak mantıklı? Yoksa dönemine damga vurmuş bir süper spor otomobil mi? İki seçenekte aslında iştahları kabartıyor. Tabiki bu durumda iki modelde aynı ligde olmayacaklar. Britanya’da işte bu duruma örnek bir durum yaşanıyor. Örneğin, 1999’da ilk kez üretilen bu Ferrari 360 Modena 60.162 $ civarında. Buna ek olarak BMW M2’de aynı fiyattan satışa çıkarılmış. Modena yaşına göre çok iyi durumda. Otomobilin performansı göre önünde bulundurularak, roll bar kiti takılmış. Otomobilin yedek anahtarı, servis kitapçıkları ve benzeri tüm ekipmanları tam. Sizin tercihiniz hangisi olurdu?