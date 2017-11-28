CARMEDYA.COM – Shell, Avrupa’daki elektrikli araç şarj ağını genişletmek için BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen Grup ile işbirliği yapacak.

Shell şarj istasyonu ağını genişletiyor

Shell, Avrupa’nın önde gelen petrol şirketlerinden Ionity ile dört otomobil üreticisi anlaştı. Anlaşmaya göre proje, toplam 10 Avrupa ülkesinde şarj istasyonlarının kurulmasını kapsıyor.

Anlaşma, Shell’in geçtiğimiz ay Avrupa’nın en büyük EV şarj sağlayıcısı NewMotion’ı satın alması üzerine kuruldu. Petrol endüstrisi, temiz enerjiye duyulan ihtiyaçtan dolayı benzin ve dizelin hakimiyeti ile tarihindeki kritik bir aşamadan geçiyor. Bu ayın başlarında Ionity, 2020 yılına kadar EV’ler için 400 hızlı şarj istasyonunun Avrupa ağını kurmayı planladığını açıkladı.

Bir aracın şarj süresi ortalama 5 – 8 dakika!

Fransa, İngiltere ve Çin’i de içine alan pazarlar, önümüzdeki 10 yıl içinde fosil yakıtla çalışan otomobillerin satışını durdurmayı planlıyor. Büyük enerji şirketleri ise buna uyum sağlamaya çalışıyor. Shell ve Ionity başlangıçta Shell’in otoyollarda sayısı 80’i bulan büyük yakıt istasyonlarında şarj üniteleri kuracak. Her istasyonda en az altı adet şarj ünitesi yer alacak. İstasyonlarda bir elektrikli otomobili şarj etmek ortalama 5 ile 8 dakika sürecek.

Shell geçtiğimiz ay İngiltere’deki istasyonlarında EV’ler için ilk hızlı şarj noktasını açtı. Markadan yapılan açıklamada, 2025 yılına kadar elde edilen gelirin yüzde 25’inin dizel ve benzin harici yakıtla çalışan araçlardan gelmesi öngörülüyor.