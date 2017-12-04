CARMEDYA.COM – Shell & Turcas, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği yaparak engelliler için önemli bir hizmet başlattı. Bedensel engelli ziyaretçilerin istasyon içindeki ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri için engelli tuvaletlerine ve mobil ödeme uygulamasına ek olarak hayata geçirilen ‘Engelsiz Hizmet Alanı’, 160 istasyonda kullanıma açıldı. Yıl sonuna dek Engelsiz Hizmet Alanı’na sahip olan istasyon sayısı 200’e, 2018 yılı içinde de 600’e ulaşacak.

Shell & Turcas’dan Engelsiz Hizmet Alanı

160 istasyonda hayata geçen ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile istasyona gelen bedensel engelli misafirler, özel olarak araçları için ayrılmış alana park edebiliyorlar. Park yerinin hemen yanındaki butona basarak istasyon çalışanlarının yardımıyla hazır bulundurulan tekerlekli sandalyeden faydalanabiliyorlar. İstasyon çalışanlarından market içindeki alışveriş için destek ya da tuvalete kadar refakat yardımı alabiliyorlar veya araçlarından inmeden hizmet alıp ödeme yapabiliyorlar.

“Engelsiz Hizmet Alanı” uygulamasının başladığı istasyonlarda misafirlerinden çok olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Birgül; “Shell & Turcas olarak tüm Türkiye’de, 7 gün 24 saat boyunca 1000’i aşkın istasyonumuzda, yeni yakıtlarımıza ek olarak farklı ve yenilikçi hizmetlerimiz ile misafirlerimizin beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza attığımız ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile hedefimiz; istasyonlarımızı ziyaret eden engelli misafirlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, engelsiz bir ziyaret deneyimi sunmak. Bu, bizim engelli ziyaretçilerimiz için yaptığımız ilk çalışmamız değil. İstasyonlarımızda engelli misafirlerimize özel tuvaletlerimiz ve mobil ödeme uygulamamız ile hizmet sunuyorduk, ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile bu hizmeti bir üst noktaya taşıdık. Türkiye’de yaklaşık 500.000 bedensel engelli bulunuyor. Engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların farkındayız ve bu zorlukların azalabilmesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte çalışarak onlardan aldığımız geri bildirimlerle hizmetimizi geliştiriyoruz. Bu hizmetimizi daha fazla sayıda engelli misafirimize sunmak için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sene sonuna kadar, 1 ay gibi kısa bir süre içinde Engelsiz Hizmet Alanı olan istasyon sayımızı 200’e çıkaracağız, 2018 yılı için hedefimiz ise 600 istasyona ulaşmak” diye konuştu.

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda engellilerin ihtiyaçları olan standartlar uygulanmadığı takdirde önemli sorunlar yaşanabiliyor; engellilerin seyahat ihtiyacı kısıtlanabiliyor ya da hiç seyahat edemiyorlar. Örneğin, akaryakıt istasyonlarında araçtan inmeden ya da araçtan indiklerinde tuvalet, market alışverişi, dinlenme gibi ihtiyaçları konusunda yeterli hizmet sağlanamadığında engelliler için güvensizlik ve endişe duyguları oluşuyor. Bunun sonucunda da sosyal hayattan kopma gerçekleşiyor. Engellilerin ihtiyaçlarına uygun hizmetler hem kişinin güvenliği hem de mutluluğu için büyük önem taşıyor. Hizmet kalitesinin odağına insanı koyan Shell & Turcas’ın, engelliler konusundaki duyarlı hizmet anlayışı bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Shell & Turcas ayrıca, Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık’ta Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliğiyle istasyonlarına gelen misafirleriyle günün anlamını ve önemini vurgulayan aktiviteler gerçekleştirdi, engellilerin trafikte karşılaştıkları zorluklarla ilgili toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı.