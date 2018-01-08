CARMEDYA – ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri seçildi. Bu yıl 8. kez düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık görüldü. İstanbul’da gerçekleşen törene, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Sekizinci Odd Gladyatör ödülleri sahiplerini buldu

“Otomotiv sektörü, ekonomiye değer katan lokomotif olmayı sürdürüyor”

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017 yılını iyi bir sonuçla tamamladıklarını söyledi:

“Sektörümüzün dinamizminin sonucu olarak satış, üretim ve ihracat anlamında iyi bir yılı geride bıraktık. 2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 956 bin194 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 722 bin 759 adedini (Yüzde 4.52 azalarak) otomobil, 233 bin 435 adedini ise (Yüzde 2,93 artarak) hafif ticari araç satışları oluşturdu. Her sene toplam pazarı hesaplarken ağır vasıta satışlarını da ekliyoruz. Henüz resmi olmamakla birlikte ağır vasıta satışını da eklediğimizde toplam otomotiv pazarının 980 bin adede yaklaştığını görüyoruz.”

Gece toplam 20 dalda ayrı rekabete sahne oldu

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, “Yılın TV Uygulaması”, “Yılın Gazete Uygulaması”, “Yılın Dergi Uygulaması”, “Yılın Radyo Uygulaması”, “Yılın Outdoor Uygulaması”, “Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması” ve “Yılın Fuar Standı Uygulaması” dallarında ödüller verildi.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve oylamaya açık olmayan “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi”, “Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” ve “Yılın Entegre İletişim Kampanyası” kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede “Jüri Özel Ödülü” ve “Yılın En Dijital Markası” Ödülü de sahiplerini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde; “En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası”, “En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli”, “En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası”, “En Çok Satılan Otomobil Markası”, “En Çok Satılan Otomobil Modeli”, “En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ve “En Çok Satılan Marka (Otomobil+Hafif Ticari Araç)”kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

En yüksek katılım TV Uygulaması kategorisinde oldu

ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi 11 aday çalışma ile “TV Uygulaması” kategorisinde olurken, “Radyo Uygulaması” ve “Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması” kategorilerinde 9’ar çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 64 çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Otomotiv basını ‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü belirledi

“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensupları, 2017 yılı içerisinde “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü almayı hak ettiğini düşündüğü marka/modelleri sistem üzerinden aday gösterdi. En çok oy alan aday, gecede ödülünü almaya hak kazandı. ODD Gladyatör tarihindeki en yüksek katılım bu yıl gerçekleşti. Bu yıl ilk defa iki farklı basın lansmanı eşit oy alarak ödül kazanmaya hak kazandılar.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eşzamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

Jüri üyeleri 2017’nin “en’lerini” belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin sekizinci yılında da Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Geçmiş Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ