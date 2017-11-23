CARMEDYA.COM – SEAT, Barselona’da düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi’nde konsept otomobili Leon Cristobal’i tanıttı.

SEAT Leon’dan özel seri

Leon Cristobal’de kazaların temel sebebi olan insan hatasını en aza indirmek üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş birçok güvenlik fonksiyonu bulunuyor. Bu fonksiyonlar arasında, güvenlik uyarıları sunan ve sürücünün dikkatini dağıtacak unsurları en aza indiren Sürüş Koçu en ön sırada yer alıyor. Bu sürüş modu, otomobilde bulunan 15 aktif ve pasif güvenlik sistemini etkinleştiriliyor. Sistem, hız sınırı aşılırsa, güvenli sürüş mesafesi azalırsa veya sürücü yorgunluk belirtileri gösterirse, sürücü koltuğunu titreştirerek sesli bir uyarı veriyor.

Göz Takip Sistemi

Sürücünün gözlerini yoldan ayırıp ayırmadığını algılayan Göz Takip Sistemi sayesinde ise cep telefonundaki mesajların sürücüye yüksek sesle okunması sağlanıyor. Ayrıca sürücü basit bir el hareketiyle daha önce yapılandırılmış cevapları kullanarak mesajları yanıtlayabiliyor.

Sürücüye “Hatırlatıcı Mesaj”

Leon Cristobal’in, Kara Kutu fonksiyonu sürüş boyunca yoldaki görüntüler kaydedilerek, olası bir kaza anında daha önceden belirlenmiş bir akıllı telefona bu görüntülerin gönderilmesini sağlıyor. Sürücü aracın kontağını kapatıp, araç dışına çıktığında bu konsept araç, sensörleri vasıtasıyla aracın arka koltuğunda çocuk, bebek veya evcil hayvan olup olmadığını tespit ederek, sürücüye hatırlatıcı mesaj gönderiyor. Eğer içeride yolcu varken aracın kitlendiği tespit edilirse, sistem içerinin sıcaklığını düzenliyor ve sürücüye başka bir mesaj daha gönderiyor.

Cristobal’de ayrıca, araca entegre alkolmetre vasıtasıyla sürücünün alkollü olduğu durumda otomobilin çalıştırılmasına engel olan “Drive-Lock” sistemi, arka kameradan alınan görüntüyü paylaşarak kör noktaları ortadan kaldıran “Kameralı Ayna” ve otomobillerini çocuklarıyla paylaşan ebeveynlerin, çocuklarının hızını ve bulundukları yeri takip etmelerini sağlayan “Mentor” uygulaması gibi gelişmiş teknolojik özellikler bulunuyor.