CARMEDYA.COM – SEAT’ın en beğenilen modellerinden biri olan Ibiza’nın ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana 33 yıl geçti. İlk neslindeki düz hatlardan, 5. neslinde dinamik bir siluete dönüşen SEAT Ibiza’nın tasarım serüveni birçok hikayeyi içinde barındırıyor.

SEAT Ibiza’nın 33 yıllık tasarım serüveni

SEAT Ibiza’nın ilk ve en yeni nesli, modele ismini veren adada buluşuyor. İlk kez piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 30 yılı aşkın sürenin ardından iki nesil arasındaki farklar gün gibi ortada. Modelin beş neslinde de imzası bulunan Teo García, SEAT Ibiza’yı gerçek bir ikon haline getiren özellikleri açıklıyor:

Başarının anahtarı tasarım

García’ya göre, ilk Ibiza’nın tasarımcısı Giorgetto Giugiaro, “zamanın ruhuna uygun olması için” otomobilde köşeli hatları tercih etmişti. Bugün SEAT Tasarım Direktörlüğü görevinde bulunan Alejandro Mesonero tarafından kurgulanan beşinci nesil ise, daha dinamik, heykeli andıran bir siluete sahip. En yeni versiyonda iç mekan daha geniş olsa da, Teo García ilk Ibiza’nın da, karakteristik özelliklerinden biri olan “devasa camları” sayesinde bolca ışık alan ve bu sebeple ferahlık hissi veren bir iç mekana sahip olduğunu belirtiyor.

İlk model alçıdan yontuldu

García, ilk versiyonun “Michelangelo’nun elinden çıkmış bir heykel gibi” yontulduğunu anlatıyor. İlk Ibiza’nın tasarımında iki ton alçı kullanılmıştı. Bugün ise tasarım sürecinde, işlemesi çok daha kolay bir malzeme olan kilden yararlanılıyor. 5 tona yakın kil kullanılarak üretilen modellerin yanı sıra, sanal prototipler yardımıyla tasarımın uygulanabilirliği değerlendiriliyor.

Üretim süresi 60 saatten 16 saate indirildi

33 yıl önceki ilk nesil Ibiza ile bugünkü yeni neslin üretim süreleri arasındaki değişim son derece dramatik. Teo García’ya göre, “bugünkü otomobil üretim yöntemlerini geçmiştekilerle kıyaslamak mümkün değil.” Üretim süresindeki bu kısalmaya karşın, günümüz otomobilleri çok daha gelişmiş teknolojiler barındıran, karmaşık araçlar. Volkswagen Grubu’nun en yeni teknolojisi MQB-A0 platformu kullanılarak geliştirilen yeni Ibiza, daha dayanıklı olduğu kadar aynı zamanda ferah bir tasarıma sahip. Otomobilin yeni versiyonu 170 mm daha geniş, 422 mm daha uzun ve 50 mm daha yüksek.