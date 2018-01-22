CARMEDYA.COM – Seat’ın Martorell fabrikasında, akıllı robotlar günde 23 bin 800 parça taşıyor. Bu robotlar yılda toplamda 436 bin kilometre kat ediyor. Şirket parçaların robot yardımıyla taşınmasıyla işçilerinin verimli çalışmalarını sağladığını ve üretim süresini yüzde 25 kısalttığını söylüyor.

Seat 125 robot işçi üretim süresini yüzde 25 kısaltıyor

125 robot 7 bin işçi

Robotların, doğru parçayı taşıdıkları bir barkodun okunması ile teyit edildikten sonra deponun kapısı sensör yardımıyla açılıyor ve robot fabrika içindeki turuna başlıyor. Fabrikada 125 AGV (Automated Guided Vehicles) adı verilen robot bulunuyor. AVG’ler gün içinde yolları birbirleriyle ve 7 bin işçiyle kesişerek, senkronize bir dans performansını andıran bir manzara yaratıyor. Otomatik robotlar motorları, şanzımanları ve kapı camlarını gereken yere götürürken, tek seferde bin 500 kilogram ağırlık taşıyabiliyorlar.

Trafik ışıkları ve yayaların da olduğu bir ay yolculuğu

AGV’ler yıl boyunca toplam 436 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ediyorlar, bu da dünya ile ay arasındaki uzaklıktan daha fazla yol gittikleri anlamına geliyor. Önceden belirlenmiş rotalar üzerinde ilerlerken, 360° görüş sağlayan sensörleri sayesinde, kırmızı ışıklarda duruyor ya da karşılarına çıkan işçilere yol veriyorlar. ‘Yayalarla’ koordine bir şekilde hareket eden robotlar, güvenlik amacıyla çevredeki insanları lazer ışıklarıyla uyarıyorlar.

‘Robot Galaksisi’nde seyrüsefer

Martorell fabrikasında çalışan AGV’ler, zemine gömülü manyetik rayları takip ederek, 40 ayrı rotadan birini izliyorlar. Her rota yaklaşık 1 ila 7 dakika arasında bir süre tutuyor. Rota üzerinde hareket eden robotlar ağır yük taşırken dengelerini kaybetmemek için virajlarda yavaşlıyor ve diğer robotlar ile aralarında güvenli bir takip mesafesi bırakıyorlar. Gelecekte bu rotaların yerini GPS navigasyon sistemlerinin alması bekleniyor.

Uzaktan kumanda

Tüm AGV’lerin rotaları, bir kontrol odasında görev yapan beş çalışan tarafından uzaktan ayarlanıp gerektiğinde değiştiriliyor. Her robota yüklenen yazılımların bilgisi merkezi bir sunucuda tutulurken, robotların o anki konumları sayısal bir sembol yardımıyla kontrol odası ekranlarından izleniyor. Yeşil ışık, robotun tam güçle çalıştığını gösteriyor; ışık turuncuya dönerse, bu robotun yolundaki bir engel yüzünden durduğu ya da şarjda olduğu anlamına geliyor. Sistem, yaşanan teknik sorunları da tespit ederek anında çözebiliyor.