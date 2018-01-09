CARMEDYA – Geçtiğimiz günlerde özel tasarlanan bir otomobilin görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Ama bu düşündüğünüz gibi bir tasarım harikası kesinlikle değil!!!

Satın al ve yok et!

Söz konusu otomobil tasarım açısından belki de görüp görebileceğiniz en çirkin otomobil olabilir. Bu aracı tanımlayabilmemizin tek yolu gizli bir laboratuvarda bir Lotus Elise’in, Ford Mustang’i ısırması ile ortaya çıkmış kromozomları hatalı bir deney olabilir.

Bu nev-i şahsına münhasır kreasyon, ilk dikkatleri 2013 yılında 32 bin 500 dolarlık fiyatı ile çekti. Şu an ise bu tür sıra dışı otomobillerin de satışının yapıldığı internet sitesi Craigslist’te bu modifiyelenmiş 2007 model V6 Ford Mustang, 5 bin 995 dolardan alıcısını bekliyor.

Aracın yeni bodykit’i kapısı, tavanı ve bagajı hariç, el ile şekil verilmiş çelikten yapılmış. Ön farları için 2008 model Lotus Elise kullanılırken, arka farlar için 1989 model bir Cadillac kullanılmış.

Otomobilin çatısı yukarı kalkabiliyor, ayrıca kapı kolları da uzaktan kontrol edilebiliyor. Aracın satış bilgileri arasında ise bir Vortech supercharger bulundurduğu da belirtilmiş.

Bize göre; belki de birinin 6 bin doları çöpe atıp, bu zavallı otomobili acısından kurtarmasının zamanı çoktan gelmiştir.

Alıcısına şimdiden hayırlı olsun!!!