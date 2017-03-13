Şampiyonlar İzmir’de Yarışacak

CARMEDYA.COM – Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirlenecek olan ‘Şampiyonlar Şampiyonası’, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-19 Mart tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

Spor Toto, Opel Türkiye ve Petlas katkılarıyla Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlenen organizasyon, 18 Mart Cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Sıralama turları sonunda hızlı 16 isim, ertesi gün koşulacak olan elemelerde yarışmaya hak kazanacaklar. 19 Mart Pazar günü 10:00-16:00 saatleri arasında Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile gerçekleşecek elemeler ve finaller sonunda 2016 Şampiyonlar Şampiyonu belirlenmiş olacak.

15 yıllık aradan sonra ilk kez düzenlenen organizasyon Apexmasters drift pilotları ve Ukraynalı Red Bull sporcusu Alexander Grinchuk’un drift gösterileri, Birkan Polat’ın motosiklet akrobasi gösterileri, İskender Atakan, Cem Hakko, Volkan Işık ve Serkan Yazıcı gibi eski şampiyon pilotların şov sürüşleri ile renklenecek. Ayrıca Retro Rally sergisinde 12 efsane ralli otomobili otomobil severler ile buluşacak.

Otomobil sporları 2017 sezon açılışı niteliğindeki organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek ve izleyiciler arasından seçilecek talihliler drift otomobillerinin sağ koltuğuna geçerek bu heyecanı yaşama şansı bulacaklar.