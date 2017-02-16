Rolls-Royce’dan Yeni Bir Model Daha

CARMEDYA.COM – İpeğin tarihte krallara layık ve imparatorlara özgü gücü yansıtan bir sembol olarak rol oynaması göz önüne alınarak, Rolls-Royce Motor Cars Bespoke tasarım ekibi kişiye özel lüks otomobil üretiminin Rolls–Royce demek olduğunu doğrulayan tek seferlik göz kamaştıran bir otomobil yarattı.

Modern konforun gerçekliğini yansıtırken Serenity, kusursuz dokumalarıyla gösterişli lüks otomobil iç dünyasını baştan yaratacak. Bu özgün tasarım sadece Rolls-Royce Motor Cars’ın sunabileceği sanatçılık, yaratıcılık ve ayrıntıcılığın bir kanıtı.

Markanın Bespoke tasarım ekibi bu otomobili üretirken krallara ve kraliçelere, imparatorlara ve imparatoriçelere yaraşan Rolls-Royce otomobillerinin gösterişli iç tasarımlarından ilham alırken aynı zamanda Avrupa mobilyasının çağdaş yorumlarıyla Japon Kraliyet Kimono tasarımlarını yenilikçi, modern ve huzur verici bir şekilde Rolls-Royce iç tasarımına uygulamak adına birleştirmişlerdir.