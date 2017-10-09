CARMEDYA.COM – Rolls Royce’a özel renk geldi. Rolls-Royce, güzel bir çiçeğin renginde tasarladığı yeni bespoke otomobili teslim etti.

Rolls Royce’a Özel Renk Geldi

Rolls-Royce, İçerisinde 44000’den fazla opsiyon bulunan renk paleti sunuyor. Fakat, buna rağmen bir müşteri var ki, ona mevcut opsiyonların hiç biri yeterli olmadı. Otomobil kolleksiyoneri Michael Fux, kişisel kolleksiyonuna katmak için California, Pebble beach’te sipariş ettiği 11. Rolls-Royce aracı için, bu palete başka bir bespoke renk daha ekledi. Rolls-Royce’un “Dawn in Fuxia” modeli, otomobil etkinliği olan “Pebble Beach Concours D’elegance” da, şirketin aktivitelerinin bir parçası olarak, Rolls-Royce Ceo’su Torsten Müller tarafından tanıtıldı.

Rengin Kaynağı Bir Gezi

“Dawn in Fuxia” modeli, Michael Fux’un geçtiğimiz yıl Pebble plajını ziyaret ettiği sırada bulduğu çiçek ile eşleşen canlı renklerle tamamlandı. Bay Fux’a daha önce, bugüne kadar yapılmış en kişisel Dawn, kendi isminden esinlenerek adlandırılmış “Fux mavisi” rengi ile sunulmuştu.

Bundan bir süre sonra Michael Fux , Pebble Plajı çimlerinde bulduğu fuşya rengindeki çiçek yapraklarını, ikinci Bespoke Dawn’ı tasarlamaları için Rolls-Royce bespoke tasarımcılarına teslim etti.

Rolls-Royce renk kolleksiyonunda sadece Michael Fux için rezerve edilmiş renkler şunlardır;

-Fux Fuşyası

-Fux Mavisi

-Fux yoğun yeşim incisi

-Fux yeşil yeşim incisi

-Fux derin mor

-Fux Şeker kırmızısı

-Fux Yeşili