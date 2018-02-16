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Rolls-Royce yeni SUV aracı Cullinan’ı sundu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Rolls-Royce

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce yeni SUV aracı Cullinan’ı sundu. Şirket SUV aracını 3 yıl önce Financial Times’da çıkan yazıyla duyurmuştu. 

Rolls-Royce yeni SUV aracı Cullinan’ı sundu

Rolls-Royce

Rolls-Royce CEO’su Torsten Müller yaptığı açıklamada ; “Bu isim bizim sıradışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. ”Cullinan”, kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan ”Cullinan” elması gibi diğerlerinin üzerinde bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor.” Cullinan Elması”nın yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendik. Aracın adı, yeni aracımızın birçok yönünü vaat ediyor ve bünyesinde barındırıyor.

Rolls-Royce

En büyük baskılar karşısında dayanıklılık, sağlamlıktan bahsediyor. Nadir ve değerli olduğunu söylüyor. Saygıdeğer Charles Rolls’un öncü, maceracı ruhunu, Sir Henry Royce’un ise yenilikçi mühendislik ruhunu yansıtıyor. Elbette, dünyanin neresine giderse gitsin mutlak lüksü simgeliyor” dedi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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