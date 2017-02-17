Rolls-Royce Yeni Bir Koleksiyon Daha Duyurdu

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce 2017 Bahar/Yaz Couture koleksiyonunu duyurdu. Dawn Inspired by Fashion modelinde olduğu gibi canlı renkli özgün detaylar klasik beyaz tuvali adeta tamamlar nitelikte olacak. Rolls-Royce ve dünyanın en üst düzey modacıları ortak bir felsefe çerçevesinde buluşmaktadır; en iyi malzemeleri bulup onları müşterilerinin zevk ve yaşam tarzlarının yansımaları olacak şekilde en zarif ve çekici lüks ürünler haline getirmek.

Rolls-Royce’un, tasarım direktörü Giles Taylor’ın başkanlığı altında çalışan, Royal College of Art’ta öğrenim görmüş tekstil uzmanı Cherica Haye ve Mulberry’de çalışarak uzmanlaşmış Renk & Materyal tasarımcısı Michelle Lusby’nin de içerisinde olduğu yetenekli bir tasarımcı ekibi bulunmaktadır. Bu ekibin çalışmaları, Bespoke siparişlerinde kaliteli ipeklerin ve umulmadık kumaşların gerçekten cesur ve ayırt edici iç tasarım ortamlarıyla birleşimine şahit oldu. Bu ekip, dünyanın en önde gelen lüks markasına yakışan ilham derinliği ile Bespoke siparişlerini tasarlayıp ustalıklarını sergiledi.

“Dawn – Inspired by Fashion” yaratılırken, bu tasarımcılar nötr beyaz üzerinde 2017 Bahar/Yaz koleksiyonunun temelini oluşturacak üç canlı renk seçtiler; Mugello Red (Mugello kırmızı), Cobalto Blue (Kobalt Mavisi) veya Mandarin (Mandalina turuncusu). Bu renklerin zarif dokunuşu Dawn modelinin iç tasarımını süslüyor. “Silent Ballet” tavanı ise paparazzilerin objektifinden sizi korumak adına yükselirken tarzınızı bir fırça darbesinin tuvale renk vermesi gibi yansıtacak.

Rolls-Royce Motor Cars tasarım direktörü Giles Taylor, “Müşterilerimiz, Couture gösterilerinin ön sıralarında oturan ve gelişen trendleri etkileyen moda hakemleridir. Onlara göre, kaliteli lüks ürünlerin üretimi, kusursuz tasarım ve sanatçılık ilkelerinin benimsendiği, başkalarına ilham kaynağı olacak sanatsal bir süreçtir. ‘Dawn – Inspired by Fashion’ modeli müşterilerimizin kişisel zevk, tutku ve yaşam tarzlarını yansıtan ilham kaynağını kusursuzca ifade etmektedir.” diye belirtmiştir.

En iyi özel üretim kıyafetlerde olduğu gibi, araçlarda da özgünlük en ince ayrıntısıyla işlenmektedir. Dawn’ın kapıları açıldığında, Mugello Red, Cobalto Blue ve Mandarin canlı renklerinden birinin vurgusuyla beraber çağdaş bir arktik beyaz ve siyah iç kabin sizi bekliyor. Arktik beyazı deri koltuklar koltuk başlıklarının incelikle işlenmiş dikiş ve şeritleriyle birbirini tamamlıyor. Üst düzey terzilik gerektiren bir teknik ile direksiyona uygulanan dikiş cam kenarında bulunan iki renkteki deriyle kusursuz uyum sağlamaktadır.

Dokunsallık, konfor ve kalite araçların en önemli özelliklerindendir. Rolls-Royce tasarımcıları ilhamlarını bu anlayıştan alarak arabanın ön ve arka kapı bölmelerini kaliteli ipek ile döşemiştir. Bu döşemeler Spirit of Ecstasy’nin soyut temsilleri-her amblem kapı çizgilerini tamamlamak üzere 55 derece ayarlanmış şekilde-ile süslenmiştir.

Efsanevi Rolls-Royce işçiliği ve detaylara verilen önem, sadece püskürtme işleminin tek başına dokuz günlük titiz bir çalışma ile tamamlanmasıyla, ipek gibi bir görünüme neden olan aluminyum parçacıklarıyla, Piano White (piyano beyazı) renginde yaratılmış enfes gösterge panosuyla açıkça görülür. Bu yılki podyumların gelecek sezon hazırlıklarında görülen metalik kumaşları çağrıştıran, sadece gümüş üzerine gümüş etkisi yaratmak adına yapılan bir mücevher parçası olan Bepsoke saat zarif bir tamamlayıcı görevi görmektedir.

Dawn’ın Andalucian White (Endülüs Beyazı) rengi aracın arka kıvrımlarına doğru uzanarak onu çevreleyen ve aracın üstü kapalıyken özdeş renkleri yansıtan elle boyanmış yan çizgiler tarafından kusursuzca vurgulanmıştır. Müşteriler, önümüzdeki yıl yeni sezon için dünyanın önde gelen lüks araçlar merkezinden en yeni kaliteli Couture malzemelerle bezenecek kişisel isteklerini Kasım ayından itibaren bildirime sunmaya davet ediliyor.