Rollce Royce’dan Miniklere Sürpriz

Rolls–Royce Motor Cars, markanın merkezi West Sussex, Chichester’daki St Richard’s Hastanesi Pediatric Day Ameliyat Birimi için özel olarak ürettiği yepyeni özgün tasarımını büyük bir açılışla tanıttı.

Roll-Royce SRH olarak duyurulan bu yeni tasarım, operasyon geçirecek çocuklara hastanenin trafik işaretleriyle donanmış pediatri birimi koridorlarından geçerek ameliyathaneye kendi arabalarıyla gitme heyecanını yaşama fırsatı sunacak. Bu “ameliyathaneye kendi arabanla git” deneyimi çocuk hastaların stresini azaltmayı amaçlıyor.

Roll–Royce Motor Cars şirketin Goodwood Studio’da gerçekleşen yeni araç tanıtımında St Richard’s Hastanesi Pediatri Birimi’nden iki çocuk hastayı ağırladı, Molly Matthews ve Hari Rajyaguru. Bu özel etkinlik ayrıca, hastalara, ailelerine ve St Richard’s Hastanesi’ndeki özverili ameliyat ekibine resmi teslimden önce Rolls–Royce SRH’nin nihai olarak tasdiklenmesi ve deneme sürüşünün gerçekleştirilmesi görevini üstlendi.

Çocuklar ve aileleri esaslı Rolls-Royce tarzına yaraşır bir misafirperverlikle ağırlandı. Alışıldık müşteri deneyimine ek olarak Molly ve Hari yeni aracı üretim merkezinde deneme fırsatı buldular. Bu alışılmışın aksine oldukça nadir şahit olunan durum genellikle yeni araçların kontrolü aşamasında sadece Roll-Royce yöneticilerinin deneyimleyebildiği ve yakın zamanda ilerleyen bir tarihte piyasaya çıkacak olan Phantom 8 için gerçekleştirilen bir ayrıcalıktır. Molly, Hari ve aileleri Roll-Royce Ghosts farkıyla özel arabalarla evlerine bırakıldı.

Rolls–Royce CEO’su Torsten Mueller-Oetvos, “Biz West Sussex halkının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Chichester’da St Richard’s Hastanesi Pediatri Birimi çocuklara ve ailelerine hizmet vererek toplumda çok önemli bir rol oynuyor. Biz de Rolls-Royce SRH ile çocukların tedavi sürecini daha az stresli bir hale getirerek bu hizmete katkıda bulunmayı umuyoruz.” diye açıklama yaparak duygularını dile getirdi.

Bespoke üretim takımı tarafından sıfırdan yaratılan Rolls-Royce SRH dünyaya ve saygıdeğer müşterisine Bespoke (ısmarlama) konforunun farkını takdim ediyor. Her Rolls-Royce Bespoke tasarımında olduğu gibi, bu yeni tasarımın amacı da müşterinin isteklerine en ince ayrıntısına kadar cevap verebilmektir.

Bu anlayışla yola çıkarak markanın detaycı ve mükemmeliyetçi özelliklerini zarif bir şekilde ifade eden bir ortam içerisinde; Andalusian White ve Salamanca Blue olarak iki renk tonu ve St James’in Kırmızı yan çizgilerinin el ile işlenmesiyle buluşarak Rolls-Royce SRH, Rolls-Royce’un çığır açan estetik ve mühendislik anlayışı çerçevesinde oldukça canlı ve çağdaş bir ifade ile sunulmuş.

Aracın iç mekânı aynı ustalık ve tüm Rolls-Royce müşterilerine hitap edecek detaycılıkla iki renkli direksiyon, koltuklar ve St James’in Kırmızı yan çizgileriyle mükemmel bir ahenk oluşturan tekerlek merkezleriyle bezenmiştir. Bu araçta maksimum hız olan 10mph’ye, Rolls-Royce’un olağanüstü V12 motorlarının çalışma prensibiyle aynı güç ve sessizlikte çalışan 24 voltluk kapalı akü sayesinde adeta saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Daha sakin bir yolculuk isteyenler içinse hız 4mph’ye kadar düşürebiliyor.

Sir Henry Royce’un ünlü “Olmayan şeyi sen tasarla.” sözü markanın merkezi Goodwood’ta Rolls-Royce SRH’nin tasarımıyla adeta hayat bulmuş gibi görünüyor. Bespoke Üretim takımı bu olağanüstü Rolls-Royce harikasını geliştirmek ve usta elleriyle yaratmak için projeye tam olarak 400 saatlerini adamışlar.

Yeni şasi ve elektronik teknolojilerdeki yetkinliğin yanı sıra proje ekibi, tasarım unsurlarını hızlı bir şekilde prototip ederek, saygıdeğer müşterisine kusursuz koşullarda sunmak için 3D baskı tekniklerini kullandı. Buna, ikonik Spirit of Ecstasy’nin üretimi ve kontrol pedalları da dahildir.

Rolls-Royce SRH Proje Lideri Lawrie Mewse, “Ekibin elde ettiği başarıyla gurur duyuyorum. Bu, Goodwood’taki Rolls-Royce ana merkezinde her alanda var olan muhteşem becerileri ve teknolojiyi sergileyen görevler arası çabayı tam anlamıyla temsil ediyor. Bununla birlikte, en önemli şey, toplumda olan görevimizi yerine getirmek ve hastanede kaldıkları süre boyunca çocuklar ve aileleri için olumlu bir etki yaratmaktır.” diyerek duygularını dile getirdi.

Batı Sussex Hastaneleri NHS Kuruluş Vakfı Başkanı Marinne Griffiths, “Rolls-Royce SRH de hastalarımıza getireceği neşe gibi paha biçilemez. Bu çok özel bir hediye ve “Love Your Hospital” hayır vakfımız tarafına şu ana kadar iletilen en harika bağış. Batı Sussex Hastaneleri NHS Kuruluş vakfındaki herkes adına Rolls-Royce Motor Cars’a ve özellikle çok değer verdiğimiz çocuklarımızı desteklemek adına gönüllü olarak bu işi yürüten takıma çok teşekkür ederim.” diyerek duygularını dile getirdi.

St Richard’s Hastanesi’nde Pediatri Başhemşiresi olan Sue Nicholls, “St Richard’s Pediatric Day Ameliyat birimindeki herkes bu harika ve eşsiz bağış için Rolls-Royce Motor Cars’a çok minnettar. Bu bağışın isteğe bağlı ameliyat için hastanemize kabul alan çocukların hastane deneyimi üzerinde gerçekten de olumlu bir etkisi olacaktır.” diyerek teşekkürlerini iletti.

Rolls-Royce SRH’nin St Richard’s Hastanesi’ne devir teslim töreni bugün yapılacak.