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Rezvani Beast Alpha gücünü arttırdı

Yazan Önder Canözer -
Rezvani Beast Alpha X Blackbird

CARMEDYA.COM – SR-71 Blackbird’ten korkmak için uçak meraklısı olmak zorunda değilsiniz. ABD Hava Kuvvetleri tarafından 1964’ten bu yana keşif için kullanılan bu uçakların tasarımı Rezvani’ye ilham verdi.

Rezvani Beast Alpha gücünü arttırdıRezvani Beast Alpha X Blackbird

Bu uçaktan esinlenerek yapılan Rezvani Beast Alpha, tasarım olarak daha başarılı bir hale geldi. Ön tamponda otomobilin önemli değişimler yaşaması dikkatlerden kaçmıyor. Yan bölümde daha derin hava girişleri dikkat çekiyor. Jant tasarımı da değişik olan model, geniş lastikleriyle de güçlü yapısından tüyolar veriyor. Alpha X Blackbird, daha fazla güç ve daha hafif bir gövde ile geliyor. Tasarım olarak ise oldukça radikal. Otomobilin kalbinde 2.5 litrelik turbo motor bulunuyor.


Rezvani Beast Alpha X Blackbird

Dövme pistonlar ile revizyon edilmiş ünite 700 HP güç sağlıyor. ECU ayarıyla da güçlendirilen model karbonfiber gövde ile geliyor. Otomobil bu performans verileriyle 0-100 hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor. Beast Alpha X Blackbird, markanın şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü ve en hızlı otomobil. Dolayısıyla, fiyatının 225.000 Dolar istemesi ve bu fiyatın fazlasıyla pahalı olması hiç şaşırtıcı değil.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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