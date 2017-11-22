CARMEDYA.COM – Renault ‘dan Otonom Engel Tanıma Sistemi. Renault Grubu, yol üzerindeki engellerden başarılı bir şekilde kaçınabilen bir otonom kontrol sistemi geliştirdi.

Renault ‘dan Otonom Engel Tanıma Sistemi

Renault İnovasyon Laboratuvarı’nda hayata geçirilen projeye, alanında en başarılı olan test sürücüleri ilham kaynağı ve referans oldular.

Silikon Vadisi Renault İnovasyon Laboratuvarı Direktörü Simon Hougard, yaptığı açıklamada “Renault Grubu olarak ürün, teknoloji ve tasarım konusunda inovasyon lideri olmaya odaklandık. İnovasyon çalışmalarımızda müşterilerimizin güvenebileceği daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak otonom sürüş teknolojileri geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Sistem, Renault’nun sürüş destek sistemlerini (ADAS) destekleyerek araç güvenliğini arttırırken, otonom sürüş için de önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Renault Grubu tarafından yapılan açıklamada; markanın bu teknoloji ile geniş kitlelere seri üretim “Mind off” teknolojisini sunan ve sürücüsüz otonom araçları kullanan ilk markalardan biri olmayı hedeflediğinin altı çizildi.

Renault Grubu, hayata geçirdiği bu yeni inovasyonla 2022 yılına kadar lansmanı gerçekleştirilecek ve otonom sürüş becerilerine sahip 15’ten fazla Renault modelini de destekliyor.