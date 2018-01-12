CARMEDYA.COM – Renault, otonom olarak tasarlanmış ilk süratli prototip olan SYMBIOZ demo car test sürüşlerini gerçekleştirmeye başladı.

Renault SYMBIOZ Demo Car ile otonom sürüş deneyimi

SYMBIOZ demo car, ‘mind-off’ teknolojisi ile sürücüyü tüm dinamik sürüş görevlerinden kurtarıyor. Araç, önünde meydana gelen beklenmedik bir olay nedeniyle risk altında kaldığında sürücüyü güvenli bir yere yönlendiriliyor. Renault DNA’sının temel taşını oluşturan insan odaklı ‘Kolay Yaşam’ yaklaşımının bir parçası anlamına geliyor.

Teknolojik yenilikler

Yolcunun kişisel ajandası evdeki TV’de gösteriliyor, akıllı telefon, tablet veya PC aracılığıyla güncelleniyor ve otomobil ile ev arasında paylaşım sağlayabiliyor. Yolculuğa başlamadan on beş dakika önce otomobille ve yolculukla ilgili tüm bilgiler (şarj seviyesi, akünün kalan şarjıyla gidilebilecek mesafe, trafik ve hava durumu) verilebiliyor.

“Mind off” sürüşün en uç noktasını gösteren ve Ubisoft tarafından tasarlanan sanal gerçeklik deneyimi, otomobil otonom sürüş modunda iken sürücünün rahatlığı da sağlananiliyor.

Bazı iç ve dış tasarım öğelerinin yanı sıra otomobilde bulunan teknolojiler, ileriki yıllarda Renault ürün gamında da karşımıza çıkabilecek yeniliklere dair ipuçları veriyor.

Sıfır emisyonlu otomobil

Renault, otonom modeli SYMBIOZ’u da tam elektrikli motorlarla donatılmış. 4CONTROL sistemi bulunuyor. 500 kW’lık maksimum güç ve 660 Nm’lik maksimum tork (360 kW ve 550 Nm sürekli) üreten SYMBIOZ, 0’dan 100 km’ye 6 saniye içinde çıkabiliyor. 700 V’lık kaynak, güçte büyük bir artış sağlıyor. SYMBIOZ demo car 72 kWh’lik bir akü ile sunuluyor ve araç mimarisi, 100 kWh’lik aküye kadar çıkabiliyor.

İnovatif ve insan odaklı tasarım

Araç 4,92 metre uzunluğunda, 1,92 metre genişliğinde ve 1,44 metre yüksekliğinde. Otomobilin dik eğimli ön camı, yatay bir düzen ve gösterge tablosundaki saklama alanları gibi yeni iç mekan özellikleride bulunuyor. Otomobilin üst kısmı, kabine bol miktarda ışığın girmesini sağlayan ve sağlam görüntüsünü bozmadan görüşü optimize eden geniş bir camlı yüzeye sahip.

Modelin dış far imzası hem önde hem de arkada C şeklinde farları içeriyor ve günümüzden geleceğe uzanan bir Renault tasarımını yansıtıyor. Otonom sürüş etkinleştirildiğinde mavi renkte parlayarak çevredeki otomobilleri otonom modunda çalıştığından haberdar ederek kişiliğini ortaya koyuyor.

SYMBIOZ demo car’ın kokpit düzeni, seçilen sürüş moduna göre otomatik olarak değişiyor. AD modunda, direksiyon ve gösterge tablosu, sürücünün önündeki alanı boşaltmak için 12 cm. geri gidiyor. Dinamik modda ise sürücü koltuğu, bir pilot koltuğu hissi vermek için ilave yan destek sağlıyor.

Üç sürüş modu ve üç yolculuk deneyimi

Klasik mod ile yolcular otomobil ile bütünleşerek kendilerini evde hissediyor. Sürüş konumu geleneksel ve otomobilin ayarları konfor odaklı.

Dinamik mod sürüş daha aktif ve sürücü koltuğu bir pilot koltuğu hissi vermek için ilave yan destek sağlıyor. Motor tepkisi, direksiyon ve şasi ayarlarının hepsi dinamik sürüşe yönelik ayarlanıyor.

AD modu, sürücünün önünde bulunan alanın optimizasyonunu sağlıyor, böylece farklı şeyler yapılabilmesine olanak tanıyor. Direksiyon ve L şeklinde ekrana sahip gösterge tablosu otomatik olarak 12 cm geri çekiliyor.

Daima internet bağlantılı

Yerleşik internet bağlantısı sistemi, sürücü ve yolcuların kişisel akıllı telefonla uyumlu olan demo car ile kullanıcıların medyalarına ve verilerine olan bağlantısı asla kesilmiyor.

Otomobilin ana arayüzü olan L şeklindeki gösterge tablosu ekranı, kullanıcıların, yol altyapıları veya evleri gibi dış dünya ile uzaktan etkileşime girmelerini sağlıyor. Böylece gösterge tablosunun ekranındaki 360 derecelik kamera görüntüsü sayesinde evlerinde neler olup bittiğini kontrol edebiliyorlar. Ayrıca ısıtma ayarlarını yapabiliyor veya buzdolabı gibi diğer ev aletlerine erişebiliyorlar.