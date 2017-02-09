Renault Nissan Ortaklığı Büyüyerek Devam Ediyor

CARMEDYA.COM – Renault Nissan İttifakı, 2016 yılında 9 milyon 961 bin 347 satış gerçekleştirdi. Bu rakam dünyada satılan her 9 araçtan 1’ine denk geliyor. İttifak sıfır emisyon liderliğini elde etti; tüm dünyada elektrik araç satışı 424 bin 797 adede ulaştı. 18 yıllık ortaklık geleceğin aracını geliştirme yolunda inovasyonlara imza atıyor. Renault-Nissan İttifakı dünyada toplam 9,96 milyon adet araç satışı gerçekleştirerek 2016 yılında önemli bir büyüme kaydetti. Otomobil grubu aynı zamanda sıfır emisyonlu otomobil liderliğini de güçlendirdi. 2010 senesinde Nissan LEAF’in ardından Renault ZOE’nin piyasaya sürülmesinden bu yana 425 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

İttifakın satış rakamlarına tüm dünyada 934 bin 013 adet araç satan Mitsubishi Motors satışları da dahil. Mitsubishi Motors, şirketin yüzde 34 hissesinin Nissan tarafından alınmasıyla geçen sonbaharda İttifaka katıldı. “Renault Grubu, Nissan Motors ve Mitsubishi Motors’un bir araya gelmesi global otomotiv endüstrisinde yepyeni bir güç yarattı,” diye ifade etti İttifakın Başkanı Carlos Ghosn. “18 yıl önce başlayan bu inovatif ortaklığın gücü, pazarda rekabetimizi arttırdı, büyümemizi hızlandırdı ve geleceğin otomobilini yaratma yarışında yer aldık.” Geçen yıl İttifak’a ait markaların dünya çapındaki satışları dünyada satılan her dokuz otomobilin birine denk geliyordu. Renault Grubu’nun satışları 2016 yılında yüzde 13.3 artarak “Drive the Change” planının son senesinde 3 milyon 182 bin 625 adede erişti. Böylelikle 2015 yılına göre 374 bin adetlik rekor düzeyde artış ile ardarda dördüncü yılda da satışta büyüme sağlanmış oldu.

Hem Renault hem de Dacia markaları satış hacimleri açısından rekor bir yılı geride bıraktı; Renault Samsung Motors satışları ise yüzde 38,8 arttı. Pazar payları ve satış hacimleri her bölgede artış kaydetti; Renault markası Avrupa’nın 2 Numaralı markası haline geldi. Nissan Motor Co. Ltd. ise yüzde 2.5 büyüme ile 5 milyon 559 bin 902 otomobil ve hafif ticari araç ile rekor seviyede satış gerçekleştirdi. Şirket ABD ve Çin’de sırasıyla yüzde 5.4 ve 8.4’lük satış büyümesi sağlayarak her iki pazarda da yeni rekorlar kırmış oldu. Infiniti 2016’da yüzde 7’lik artış ile 230 bin’den fazla araç satışı gerçekleştirdi. Infiniti sadece Aralık ayında 27 bin 200 adet araç satışı kaydetti ve önceki seneye göre yüzde 18 artış sağladı.

Mitsubishi Motors tüm dünyada yüzde 13 düşüş ile 934 bin 013 otomobil satışı kaydetti. ABD ve Avustralya’da satışlar. Brezilya, Rusya ve Orta Doğu’daki düşük satışlar, bu artış sayesinde engelendi. Japonya satışları da yakıt tüketim konusunun ardından düşük tüketici güveni nedeniyle etkilendi. Nissan’ın Mitsubishi Motors ile ortaklığı sonucunda Nissan 2017 mali senesinde 24 milyar Yen düzeyinde sinerji hedefliyor. Bu rakamın 2018 mali yılında ve sonrasında 60 milyar Yen’e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kazanımlar 2017 mali yılında hisse başına 4 Yen, 2018 mali yılında da 10 Yen değer olarak yansıyacak. Otomobillerini LADA markası altında satan AVTOVAZ 284 bin 807 otomobil sattı. Renault-Nissan İttifakı ve AVTOVAZ toplamında Rusya’daki her üç otomobilden birinin satışını gerçekleştirmiş oldu.

Elektrikli otomobil alanında sürdürülen liderlik

Renault-Nissan İttifakı Mitsubishi Motors ile birlikte toplamda 2016 yılı sonu itibarıyla 424 bin 797 elektrikli otomobil satışı kaydetti. Böylelikle sıfır emisyonlu mobilite alanında tartışmasız lider haline geldi. Kitlesel olarak pazarlanan ilk seri üretim elektrikli otomobil Nissan LEAF 2010 Aralık ayındaki lansmanından bu yana 250 binden fazla satış kaydederek dünyanın en çok tercih edilen elektrikli aracı oldu. LEAF’e ek olarak Nissan aynı zamanda Avrupa’da ve Japonya’da 2014’den beri satılan hafif ticari araç e-NV200’ün satışını da gerçekleştiriyor. Renault 2011’den beri ZOE, Kangoo Z.E., Fluence Z.E., SM3 Z.E. ve Twizy modelleri ile dünya çapında 112 binden fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

Renault geçen yıl yüzde 11 oranında artarak 25 bin 648 adede (Twizt dahil) erişen satışlarıyla Avrupa’daki elektrikli otomobil pazarının lideri oldu. ZOE ise 21 bin 735 adetlik satış rakamı ile elektrikli otomobil sıralamasının zirvesindeydi. Renault Pro+ yakın zaman önce ürün yelpazesine iki yeni ticari elektrikli araç katacağını duyurdu: Yeni Kangoo Z.E. ve Master Z.E. 2016 yılında Renault-Nissan İttifakı, Mitsubishi Motors i-Miev serisi de dahil olmak üzere 2015’e oranla yüzde 8 artış ile 94 bin 265 elektrikli araç satışı kaydetti.

Geleceğin aracı için inovasyona devam

2016 yılında Renault-Nissan İttifakı geleceğin elektrikli, otonom ve internet teknolojili otomobillerini geliştirmek üzere pek çok adım attı. İttifak, 2020 yılına kadar otonom sürüş özelliklerine sahip en az 10 model lanse etmeyi planlıyor. İnternet bağlantılı yeni teknolojiler ve otonom sürüş ile ilgili geliştirme çalışmaları ve testler Microsoft ve NASA da dahil olmak üzere pek çok ortakla devam ediyor. Carlos Ghosn “2010’da herkesin kolaylıkla erişebileceği elektrikli otomobili ilk biz lanse ettik. Diğer büyük otomobil üreticileri elektrikli otomobillerin en etkin sıfır emisyon çözümü olduğunu bugün farkediyor” dedi Ghosn. “Otonom sürüş ve internet bağlantılı teknolojiye sahip otomobiller ve hizmetler ile geleceğin otomobilini yaratma yarışında biz de yerimizi aldık.”