CARMEDYA.COM – Renault-Nissan İttifakı, Volkswagen Grubun rakamlarını geride bıraktı. Grup satışları ile birlikte Renault Nissan ittifakı bir adım daha öne geçti.

Renault-Nissan ittifakı, VW grup satışlarını geride bıraktı

İttifak geçen sene 1.03 milyon adetlik Mitsubishi satış rakamını da dahil ettikten sonra birinci sıraya yerleşti. Nissan’ın satışları 5.82 milyon, Renault 3.76 milyon otomobil sattı. Üç marka birlikte 10.61 milyon araç satmayı başardı. Toyota, 10.2 milyon hafif araç ile üçüncü oldu. Renault-Nissan-Mitsubishi Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, “2017 yılında 10.6 milyondan fazla binek otomobil ve hafif ticari araç satışı yapılan Renault-Nissan-Mitsubishi, dünya çapında bir numaralı otomotiv grubu oldu” dedi. “Bu evrim, model yelpazemizin genişliğini ve derinliğini, küresel pazardaki varlığımızı ve araç teknolojilerimizin müşterilerin ilgisini yansıtıyor” diye ekledi.

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, 10 markası ile 200’yi aşkın ülkede araç satıyor. Buna Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venusia ve Datsun da dahildir. Reuters , Renault Nissan Alliance’ın ekonomi ölçeğini bir avantaj haline getirmeyi ve yıllık tasarruflarını 14 milyona çıkarmayı hedefleyerek tasarruflarını 2022’de 12 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

Toyota, EV’lerin ve diğer yeni teknolojilerin gelişim maliyetlerini paylaşmak için Mazda ve Suzuki ile ortaklık kurarak benzer bir yaklaşım benimsedi. Bununla birlikte, tüm otomobil üreticileri bu uygulamayı verimliliklerini ve kazançlarını artırmanın bir yolu olarak görmüyorlar. Örneğin GM, sermayelerini daha karlı girişimlere odaklamak için Avrupa silahını, yani Opel ve Vauxhall’ı PSA’ya satarak bu kadar önemli olmadığını belirtti . GM’in stratejisi, Ocak-Eylül 2017’de yüzde 6,8’lik bir kâr marjı yayınladığı için işe yaramış gibi görünüyor. Bu, Nissan’ın yüzde 5,0’lık marjından, yüzde 4,3’lük Mitsubishi marjından ve 4,8’inin Renault marjından daha yüksek.