CARMEDYA.COM – Renault Megane ‘a yeni TCe motor eklendi. Renault Sport tarafından geliştirilmiş bir güç aktarma organı, Fransız markası Megane’a eklendi.

Renault Megane ‘a yeni TCe motor eklendi

Yeni benzinli ünite 1.6 litrelik hacminde. Bu motor 163 HP güç ve 250Nm tork üretiyor. Gücünü ön tekerleklerden aktaran model 0-100 hızlanmasını 8.2 saniyede tamamlıyor. 7 ileri çift kavrama şanzıman ile kombine edilen ünitenin maksimum hızı 215 Km/s. Modelin kombine yakıt tüketiminin 6 litre olduğu biliniyor. Ayrıca otomobil 134 g/km CO2 salınımı yapıyor.

Bu yeni motor 4 farklı sürüş seçeneği ile geliyor. Eko, Konfor, Normal ve Spor. Bu modlar ile modelin karakterini değiştirebiliyorsunuz.