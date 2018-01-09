CARMEDYA.COM – Renault Grubu, 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18,7 pay aldı.

Renault Grubu’ndan 2017’de Rekor Satış elde etti

Renault, 2017 yılında 18. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini elde etti. Marka, binek+hafif ticari araç pazarından 130 bin 276 adet satış rakamı ile yüzde 13,6 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payına ulaşarak 18. kez binek otomobil pazar lideri oldu.

Türkiye’nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 31 bin 265 adet ile 3. sırada yer alıyor. Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından 2017’de “Türkiye’de Yılın Otomobili“ seçilmişti. Renault’nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti. Renault’nun toplam pazar liderliğine binek modellerin yanı sıra hafif ticari modeli Kangoo Ailesi’nin de önemli katkısı oldu. Kangoo Ailesi, satış rakamında yüzde 19 artış ile 10 bin 651 satış adedi elde etti. Renault hafif ticari araç pazarında geçen yıla göre 0,6 artış ile yüzde 7,2 pay aldı.

5. büyük pazar

Türkiye, 2017 yılında Renault Grubu’nun (Renault+Dacia) 5. büyük pazarı konumunda yer alıyor. Marka Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ardından gelen Türkiye, Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke konumunda yer alıyor.

Dacia ise 48 bin 370 satış adedi ve yüzde 5,1 pazar payı ile rekor sonuçlar elde etti. 2017 yılını, toplam pazarda markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 6. sırada tamamladı. Dacia, 2017 yılında, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4×4 markası oldu. Duster ise gerçekleştirdiği 16 bin 963 adet satış ile Türkiye pazarının en çok satılan 4×4 modeli oldu.

Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 adet satış adedi gerçekleştirdi.Bu satış rakamı ile binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18,7 pay elde etti. Bu satış adedi ile Renault Grubu bugüne kadarki en yüksek satış rakamına imza atmış oldu.

Renault, 2017 yılında binek + hafif ticari araç pazarında gerçekleştirdiği 130 bin 276 adet satış ve 13,6 pay ile toplam pazarda liderliği elde etti. Marka, toplam Pazar liderliğini en son 2004 yılında elde etmişti. Türkiye’de binek otomobilin tartışmasız lideri Renault, 113 bin 454 adet binek satış adedi ile yüzde 15,7 pazar payı ile 18. kez bu ünvanı elde etti.