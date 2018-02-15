CARMEDYA.COM – Renault, e-Spor dünyasına, Avrupa’nın en yüksek performansına sahip Fransız ekibi Team Vitality ile birlikte adım atıyor.

Renault E-spor’un yeni oyuncusu oldu

Renault ve Renault Sport Racing, güçlerini Team Vitality ile birleştirerek Renault Sport Team Vitality’yi kurdu. Renault Sport Team Vitality, 25 milyondan fazla oyuncuya sahip otomobil sporu oyunu olan Rocket League Championship Europe’un yeni sezonunda yer alıyor.

Philip Paschmeyer, Victor Locquet ve Sandro Holzwarth’ın liderliğini yapacağı takım, Renault’ya e-Spor tutkunları ile iletişime geçme fırsatı sundu. Renault markası, ayrıca League of Legend ve Fifa turnuvalarında oyuncuların ekip kıyafetlerinde yer alarak bu alanda Adidas, Omen by HP, Volvic ve Canal+ gibi markalarla aynı kategoride yer almış oldu.