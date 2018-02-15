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Renault E-spor’un yeni oyuncusu oldu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2018 Renault Sport Team Vitality - eSport Launch

CARMEDYA.COM – Renault, e-Spor dünyasına, Avrupa’nın en yüksek performansına sahip Fransız ekibi Team Vitality ile birlikte adım atıyor.

Renault E-spor’un yeni oyuncusu oldu

Renault ve Renault Sport Racing, güçlerini Team Vitality ile birleştirerek Renault Sport Team Vitality’yi kurdu. Renault Sport Team Vitality, 25 milyondan fazla oyuncuya sahip otomobil sporu oyunu olan Rocket League Championship Europe’un yeni sezonunda yer alıyor.

Philip Paschmeyer, Victor Locquet ve Sandro Holzwarth’ın liderliğini yapacağı takım, Renault’ya e-Spor tutkunları ile iletişime geçme fırsatı sundu. Renault markası, ayrıca League of Legend ve Fifa turnuvalarında oyuncuların ekip kıyafetlerinde yer alarak bu alanda Adidas, Omen by HP, Volvic ve Canal+ gibi markalarla aynı kategoride yer almış oldu.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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