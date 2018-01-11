CARMEDYA.COM – Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan ülkemizin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi 14 binin üzerinde objeden oluşan dev koleksiyonuna MG A Model’i kattı.

İngiliz efsanesi Rahmi Koç Müzesi’nde

1955 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve MG TF modeli yerine tasarlanmış olan MG A piyasaya sürümünden üretiminin durdurulduğu 1962 yılına kadar 101 bin 081 adet satılarak İngiltere’nin en fazla ihraç ettiği araba modeli olmayı başarmıştı.



1951 yılındaki Le Mans yarışlarında mücadele eden MG mühendisleri otomobili aerodinamik bir bakış açısıyla yenileyerek MG A’yı tasarlamıştı. Eşsiz bir tasarıma sahip olduğu düşünülen aracın modeli de İngilizce’de görünüş anlamına gelen ‘apperance’ kelimesine ithafen MG A olarak belirlendi. İngilizlerin efsane modeli MG A, 4 silindirli ve 77 HP’lik motoruyla Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.