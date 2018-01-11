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Rahmi Koç Müzesi’nin yeni üyesi MG

Yazan Önder Canözer -
1955 model MG

CARMEDYA.COM – Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan ülkemizin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi 14 binin üzerinde objeden oluşan dev koleksiyonuna MG A Model’i kattı.

İngiliz efsanesi Rahmi Koç Müzesi’nde

1955 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve MG TF modeli yerine tasarlanmış olan MG A piyasaya sürümünden üretiminin durdurulduğu 1962 yılına kadar 101 bin 081 adet satılarak İngiltere’nin en fazla ihraç ettiği araba modeli olmayı başarmıştı.

1955 model MG
1951 yılındaki Le Mans yarışlarında mücadele eden MG mühendisleri otomobili aerodinamik bir bakış açısıyla yenileyerek MG A’yı tasarlamıştı. Eşsiz bir tasarıma sahip olduğu düşünülen aracın modeli de İngilizce’de görünüş anlamına gelen ‘apperance’ kelimesine ithafen MG A olarak belirlendi. İngilizlerin efsane modeli MG A, 4 silindirli ve 77 HP’lik motoruyla Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Önder Canözer

1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya’yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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